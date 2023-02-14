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Глава Верховного суда рассказал, как часто удовлетворяют ходатайства об УДО - РИА Новости, 14.02.2023
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Глава Верховного суда рассказал, как часто удовлетворяют ходатайства об УДО
Глава Верховного суда рассказал, как часто удовлетворяют ходатайства об УДО - РИА Новости, 14.02.2023
Глава Верховного суда рассказал, как часто удовлетворяют ходатайства об УДО
Российские суды удовлетворяют более половины ходатайств заключенных об условно-досрочном освобождении, заявил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев на совещании... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:07
2023-02-14T17:09
верховный суд рф
россия
вячеслав лебедев
общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские суды удовлетворяют более половины ходатайств заключенных об условно-досрочном освобождении, заявил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев на совещании судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ."Судами удовлетворяется 51% ходатайств об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания и 44% ходатайств о замене неотбытого срока более мягким видом наказания", - сообщил он.Лебедев рассказал и о заключенных, страдающих от болезней: 46% попросивших освобождают от наказания по состоянию здоровья, 64% дают отсрочку.
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верховный суд рф, россия, вячеслав лебедев, общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Верховный суд РФ, Россия, Вячеслав Лебедев, Общество, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
17:07 14.02.2023 (обновлено: 17:09 14.02.2023)
 
Глава Верховного суда рассказал, как часто удовлетворяют ходатайства об УДО

Глава Верховного суда Лебедев заявил, что удовлетворяется 51 процент ходатайств об УДО

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкДверь КПП №5 ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тверской области
Дверь КПП №5 ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тверской области - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дверь КПП №5 ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тверской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские суды удовлетворяют более половины ходатайств заключенных об условно-досрочном освобождении, заявил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев на совещании судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ.
"Судами удовлетворяется 51% ходатайств об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания и 44% ходатайств о замене неотбытого срока более мягким видом наказания", - сообщил он.
Лебедев рассказал и о заключенных, страдающих от болезней: 46% попросивших освобождают от наказания по состоянию здоровья, 64% дают отсрочку.
Исправительно-трудовая колония № 12. Село Заозерное - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
1 февраля, 19:50
В ГД внесли проект об условно-досрочном освобождении женщин с детьми
 
Верховный суд РФРоссияВячеслав ЛебедевОбществоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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