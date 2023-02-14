https://ria.ru/20230214/udo-1851991981.html
Глава Верховного суда рассказал, как часто удовлетворяют ходатайства об УДО
Глава Верховного суда рассказал, как часто удовлетворяют ходатайства об УДО - РИА Новости, 14.02.2023
Глава Верховного суда рассказал, как часто удовлетворяют ходатайства об УДО
Российские суды удовлетворяют более половины ходатайств заключенных об условно-досрочном освобождении, заявил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев на совещании... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:07
2023-02-14T17:07
2023-02-14T17:09
верховный суд рф
россия
вячеслав лебедев
общество
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788055491_0:276:3072:2004_1920x0_80_0_0_15d2c5df5cf11036fc18c34a3afbbfa2.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские суды удовлетворяют более половины ходатайств заключенных об условно-досрочном освобождении, заявил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев на совещании судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ."Судами удовлетворяется 51% ходатайств об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания и 44% ходатайств о замене неотбытого срока более мягким видом наказания", - сообщил он.Лебедев рассказал и о заключенных, страдающих от болезней: 46% попросивших освобождают от наказания по состоянию здоровья, 64% дают отсрочку.
https://ria.ru/20230201/proekt-1849079930.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788055491_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8f33fce229aef3208aad6904814ed03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
верховный суд рф, россия, вячеслав лебедев, общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Верховный суд РФ, Россия, Вячеслав Лебедев, Общество, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
17:07 14.02.2023 (обновлено: 17:09 14.02.2023)
Глава Верховного суда рассказал, как часто удовлетворяют ходатайства об УДО
Глава Верховного суда Лебедев заявил, что удовлетворяется 51 процент ходатайств об УДО