https://ria.ru/20230214/udo-1851991981.html

Глава Верховного суда рассказал, как часто удовлетворяют ходатайства об УДО

Глава Верховного суда рассказал, как часто удовлетворяют ходатайства об УДО - РИА Новости, 14.02.2023

Глава Верховного суда рассказал, как часто удовлетворяют ходатайства об УДО

Российские суды удовлетворяют более половины ходатайств заключенных об условно-досрочном освобождении, заявил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев на совещании... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T17:07

2023-02-14T17:07

2023-02-14T17:09

верховный суд рф

россия

вячеслав лебедев

общество

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские суды удовлетворяют более половины ходатайств заключенных об условно-досрочном освобождении, заявил председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев на совещании судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ."Судами удовлетворяется 51% ходатайств об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания и 44% ходатайств о замене неотбытого срока более мягким видом наказания", - сообщил он.Лебедев рассказал и о заключенных, страдающих от болезней: 46% попросивших освобождают от наказания по состоянию здоровья, 64% дают отсрочку.

https://ria.ru/20230201/proekt-1849079930.html

россия

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

верховный суд рф, россия, вячеслав лебедев, общество, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)