https://ria.ru/20230214/ucheniya-1851875876.html

В ОДКБ обсуждают тему привлечения группировки России и Белоруссии к учениям

В ОДКБ обсуждают тему привлечения группировки России и Белоруссии к учениям - РИА Новости, 14.02.2023

В ОДКБ обсуждают тему привлечения группировки России и Белоруссии к учениям

Вопрос о привлечении совместной российско-белорусской группировки к учениям ОДКБ в Белоруссии сейчас обсуждается, заявил на пресс-конференции начальник... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:51

2023-02-14T10:51

2023-02-14T11:05

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вопрос о привлечении совместной российско-белорусской группировки к учениям ОДКБ в Белоруссии сейчас обсуждается, заявил на пресс-конференции начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров."Этот вопрос сейчас обсуждается", - сказал Сидоров, отвечая на вопрос, планируется ли привлечение совместной российско-белорусской группировки к учениям ОДКБ, которые пройдут на территории Белоруссии.По его словам, решение будет приниматься организаторами учений.

https://ria.ru/20230214/ucheniya-1851871265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, белоруссия, одкб, безопасность