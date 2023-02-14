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В ОДКБ обсуждают тему привлечения группировки России и Белоруссии к учениям - РИА Новости, 14.02.2023
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В ОДКБ обсуждают тему привлечения группировки России и Белоруссии к учениям
В ОДКБ обсуждают тему привлечения группировки России и Белоруссии к учениям - РИА Новости, 14.02.2023
В ОДКБ обсуждают тему привлечения группировки России и Белоруссии к учениям
Вопрос о привлечении совместной российско-белорусской группировки к учениям ОДКБ в Белоруссии сейчас обсуждается, заявил на пресс-конференции начальник... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:51
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россия
белоруссия
одкб
безопасность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вопрос о привлечении совместной российско-белорусской группировки к учениям ОДКБ в Белоруссии сейчас обсуждается, заявил на пресс-конференции начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров."Этот вопрос сейчас обсуждается", - сказал Сидоров, отвечая на вопрос, планируется ли привлечение совместной российско-белорусской группировки к учениям ОДКБ, которые пройдут на территории Белоруссии.По его словам, решение будет приниматься организаторами учений.
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россия, белоруссия, одкб, безопасность
Россия, Белоруссия, ОДКБ, Безопасность
10:51 14.02.2023 (обновлено: 11:05 14.02.2023)
 
В ОДКБ обсуждают тему привлечения группировки России и Белоруссии к учениям

В ОДКБ обсуждают вопрос о привлечении группировки России и Белоруссии к учениям

© Sputnik / Виктор ТолочкоФлаги России и Белоруссии на полигоне "Осиповичский"
Флаги России и Белоруссии на полигоне Осиповичский - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Флаги России и Белоруссии на полигоне "Осиповичский". Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вопрос о привлечении совместной российско-белорусской группировки к учениям ОДКБ в Белоруссии сейчас обсуждается, заявил на пресс-конференции начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
"Этот вопрос сейчас обсуждается", - сказал Сидоров, отвечая на вопрос, планируется ли привлечение совместной российско-белорусской группировки к учениям ОДКБ, которые пройдут на территории Белоруссии.
По его словам, решение будет приниматься организаторами учений.
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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