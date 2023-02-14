https://ria.ru/20230214/ucheniya-1851875876.html
В ОДКБ обсуждают тему привлечения группировки России и Белоруссии к учениям
В ОДКБ обсуждают тему привлечения группировки России и Белоруссии к учениям - РИА Новости, 14.02.2023
В ОДКБ обсуждают тему привлечения группировки России и Белоруссии к учениям
Вопрос о привлечении совместной российско-белорусской группировки к учениям ОДКБ в Белоруссии сейчас обсуждается, заявил на пресс-конференции начальник... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:51
2023-02-14T10:51
2023-02-14T11:05
россия
белоруссия
одкб
безопасность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вопрос о привлечении совместной российско-белорусской группировки к учениям ОДКБ в Белоруссии сейчас обсуждается, заявил на пресс-конференции начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров."Этот вопрос сейчас обсуждается", - сказал Сидоров, отвечая на вопрос, планируется ли привлечение совместной российско-белорусской группировки к учениям ОДКБ, которые пройдут на территории Белоруссии.По его словам, решение будет приниматься организаторами учений.
https://ria.ru/20230214/ucheniya-1851871265.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белоруссия, одкб, безопасность
Россия, Белоруссия, ОДКБ, Безопасность
10:51 14.02.2023 (обновлено: 11:05 14.02.2023)
В ОДКБ обсуждают тему привлечения группировки России и Белоруссии к учениям
В ОДКБ обсуждают вопрос о привлечении группировки России и Белоруссии к учениям
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вопрос о привлечении совместной российско-белорусской группировки к учениям ОДКБ в Белоруссии сейчас обсуждается, заявил на пресс-конференции начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
"Этот вопрос сейчас обсуждается", - сказал Сидоров, отвечая на вопрос, планируется ли привлечение совместной российско-белорусской группировки к учениям ОДКБ, которые пройдут на территории Белоруссии.
По его словам, решение будет приниматься организаторами учений.