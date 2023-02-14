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Учения ОДКБ "Нерушимое братство" вместо Армении пройдут в Киргизии

Учения ОДКБ "Нерушимое братство" вместо Армении пройдут в Киргизии - РИА Новости, 14.02.2023

Учения ОДКБ "Нерушимое братство" вместо Армении пройдут в Киргизии

Учения "Нерушимое братство", которые изначально планировалось провести в Армении, пройдут в Киргизии, заявил во вторник начальник объединенного штаба ОДКБ... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:38

2023-02-14T10:38

2023-02-14T10:54

армения

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одкб

безопасность

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Учения "Нерушимое братство", которые изначально планировалось провести в Армении, пройдут в Киргизии, заявил во вторник начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учения миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". В объединенном штабе ОДКБ подтвердили, что получили эту информацию и вырабатывают предложения по проведению учений на территории других государств-членов ОДКБ."На завершающем этапе на территории Кыргызской Республики планируется проведение совместных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство", в ходе которых будут отрабатываться задачи пост-конфликтов, урегулирование в кризисной зоне, проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах поддержания мира и безопасности", - сказал Сидоров в ходе пресс-конференции.Он также отметил, что на территории Белоруссии планируется провести совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войн коллективных сил ОДКБ.

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Ольга Фомченкова

армения, киргизия, одкб, безопасность