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Учения ОДКБ "Нерушимое братство" вместо Армении пройдут в Киргизии
Учения ОДКБ "Нерушимое братство" вместо Армении пройдут в Киргизии - РИА Новости, 14.02.2023
Учения ОДКБ "Нерушимое братство" вместо Армении пройдут в Киргизии
Учения "Нерушимое братство", которые изначально планировалось провести в Армении, пройдут в Киргизии, заявил во вторник начальник объединенного штаба ОДКБ... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:38
2023-02-14T10:38
2023-02-14T10:54
армения
киргизия
одкб
безопасность
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Учения "Нерушимое братство", которые изначально планировалось провести в Армении, пройдут в Киргизии, заявил во вторник начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учения миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". В объединенном штабе ОДКБ подтвердили, что получили эту информацию и вырабатывают предложения по проведению учений на территории других государств-членов ОДКБ."На завершающем этапе на территории Кыргызской Республики планируется проведение совместных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство", в ходе которых будут отрабатываться задачи пост-конфликтов, урегулирование в кризисной зоне, проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах поддержания мира и безопасности", - сказал Сидоров в ходе пресс-конференции.Он также отметил, что на территории Белоруссии планируется провести совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войн коллективных сил ОДКБ.
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РИА Новости
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РИА Новости
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армения, киргизия, одкб, безопасность
Армения, Киргизия, ОДКБ, Безопасность
10:38 14.02.2023 (обновлено: 10:54 14.02.2023)
Учения ОДКБ "Нерушимое братство" вместо Армении пройдут в Киргизии
Штаб ОДКБ: запланированные в Армении учения "Нерушимое братство" пройдут в Киргизии
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости.
Учения "Нерушимое братство", которые изначально планировалось провести в Армении, пройдут в Киргизии, заявил
во вторник начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Минобороны страны проинформировало ОДКБ о нецелесообразности проведения в стране учения миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023". В объединенном штабе ОДКБ подтвердили, что получили эту информацию и вырабатывают предложения по проведению учений на территории других государств-членов ОДКБ.
"На завершающем этапе на территории Кыргызской Республики планируется проведение совместных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство", в ходе которых будут отрабатываться задачи пост-конфликтов, урегулирование в кризисной зоне, проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах поддержания мира и безопасности", - сказал Сидоров в ходе пресс-конференции.
Он также отметил, что на территории Белоруссии планируется провести совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войн коллективных сил ОДКБ.