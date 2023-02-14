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В Подмосковье обработали свыше тысячи запросов на уборку снега

В Подмосковье обработали свыше тысячи запросов на уборку снега - РИА Новости, 14.02.2023

В Подмосковье обработали свыше тысячи запросов на уборку снега

С начала февраля от жителей Подмосковья поступило 1151 обращение, связанное с уборкой снега и наледи на улицах. Представители главного управления содержания... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T20:02

2023-02-14T20:02

2023-02-14T20:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. С начала февраля от жителей Подмосковья поступило 1151 обращение, связанное с уборкой снега и наледи на улицах. Представители главного управления содержания территорий региона отреагировали на все запросы. Об этом сообщил телеканал "360".Глава ведомства Светлана Аипова сообщила, что большая часть жалоб поступила от жителей Люберец, Балашихи и Жуковского – 99, 77 и 64 обращения соответственно."Коллеги и сотрудники ГУСТа оперативно отрабатывают поступившие обращения и прилагают фото в подтверждение выполнения работ", – рассказала чиновница.Кроме того, жители региона 64 раза обратились с вопросами о содержании детских площадок. Также 14 обращений были связаны с озеленением.

московская область (подмосковье)

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2023

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московская область (подмосковье)