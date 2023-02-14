https://ria.ru/20230214/ubiystvo-1851962900.html
В Нижегородской области племянник зарезал дядю
В Нижегородской области племянник зарезал дядю - РИА Новости, 14.02.2023
В Нижегородской области племянник зарезал дядю
Житель Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве своего дяди из-за того, что тот не явился на похороны родственницы, сообщает региональное... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:39
2023-02-14T15:39
2023-02-14T15:39
происшествия
нижегородская область
лысковский район
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Житель Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве своего дяди из-за того, что тот не явился на похороны родственницы, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, поздно вечером 11 февраля в селе Никольское Лысковского района в ходе ссоры при распитии спиртного племянник припомнил дяде, что тот не участвовал в похоронах родственницы. После этого он нанес 55-летнему потерпевшему ножевые ранения, от которых тот скончался. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Подозреваемый заключен под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230206/ubiystvo-1850108816.html
нижегородская область
лысковский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, лысковский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Лысковский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области племянник зарезал дядю
Житель Нижегородской области зарезал дядю за то, что тот не пошел на похороны родственницы