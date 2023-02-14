https://ria.ru/20230214/ubiystvo-1851962900.html

В Нижегородской области племянник зарезал дядю

В Нижегородской области племянник зарезал дядю - РИА Новости, 14.02.2023

В Нижегородской области племянник зарезал дядю

Житель Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве своего дяди из-за того, что тот не явился на похороны родственницы, сообщает региональное... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:39

2023-02-14T15:39

2023-02-14T15:39

происшествия

нижегородская область

лысковский район

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Житель Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве своего дяди из-за того, что тот не явился на похороны родственницы, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, поздно вечером 11 февраля в селе Никольское Лысковского района в ходе ссоры при распитии спиртного племянник припомнил дяде, что тот не участвовал в похоронах родственницы. После этого он нанес 55-летнему потерпевшему ножевые ранения, от которых тот скончался. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Подозреваемый заключен под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230206/ubiystvo-1850108816.html

нижегородская область

лысковский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, лысковский район, следственный комитет россии (ск рф)