Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области племянник зарезал дядю - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/ubiystvo-1851962900.html
В Нижегородской области племянник зарезал дядю
В Нижегородской области племянник зарезал дядю - РИА Новости, 14.02.2023
В Нижегородской области племянник зарезал дядю
Житель Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве своего дяди из-за того, что тот не явился на похороны родственницы, сообщает региональное... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:39
2023-02-14T15:39
происшествия
нижегородская область
лысковский район
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:176:3046:1889_1920x0_80_0_0_3616afa5697e8dd80982e9d26d2a3a80.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Житель Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве своего дяди из-за того, что тот не явился на похороны родственницы, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, поздно вечером 11 февраля в селе Никольское Лысковского района в ходе ссоры при распитии спиртного племянник припомнил дяде, что тот не участвовал в похоронах родственницы. После этого он нанес 55-летнему потерпевшему ножевые ранения, от которых тот скончался. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Подозреваемый заключен под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230206/ubiystvo-1850108816.html
нижегородская область
лысковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761005525_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d604f57b690d4fc63d2b2daf8454542d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, лысковский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Лысковский район, Следственный комитет России (СК РФ)
15:39 14.02.2023
 
В Нижегородской области племянник зарезал дядю

Житель Нижегородской области зарезал дядю за то, что тот не пошел на похороны родственницы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Житель Нижегородской области задержан по подозрению в убийстве своего дяди из-за того, что тот не явился на похороны родственницы, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, поздно вечером 11 февраля в селе Никольское Лысковского района в ходе ссоры при распитии спиртного племянник припомнил дяде, что тот не участвовал в похоронах родственницы. После этого он нанес 55-летнему потерпевшему ножевые ранения, от которых тот скончался.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
"Подозреваемый заключен под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение", - говорится в сообщении.
Квартира, где были обнаружены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины с признаками насильственной смерти - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 17:42
Сын признался в убийстве родителей в Москве
 
ПроисшествияНижегородская областьЛысковский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала