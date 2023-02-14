19:45 14.02.2023 (обновлено: 19:53 14.02.2023)
Глава МИД Армении посетит с визитом Турцию
Глава МИД Армении Мирзоян совершит визит в Турцию 15 февраля
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян совершит визит в Турцию в среду, чтобы выразить соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями на юго-востоке страны, сообщили РИА Новости в МИД Турции.
Это второй визит Мирзояна в Турцию, ранее он участвовал на Дипломатическом форуме в Анталье и проводил закрытые переговоры с турецким коллегой.
"Пятнадцатого февраля 2023 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян совершит визит в нашу страну, чтобы проявить солидарность с Турцией и выразить соболезнования в связи с землетрясениями, произошедшими в Кахраманмараше. Министр Мирзоян после встречи с министром Чавушоглу (Мевлютом) в Анкаре посетит Адыяман, где также работает поисково-спасательная группа из Армении", - сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
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