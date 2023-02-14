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Глава МИД Армении посетит с визитом Турцию - РИА Новости, 14.02.2023
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Глава МИД Армении посетит с визитом Турцию
Глава МИД Армении посетит с визитом Турцию - РИА Новости, 14.02.2023
Глава МИД Армении посетит с визитом Турцию
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян совершит визит в Турцию в среду, чтобы выразить соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями на юго-востоке страны, РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T19:45
2023-02-14T19:53
в мире
армения
турция
арарат мирзоян
анкара
мид турции
мид армении
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян совершит визит в Турцию в среду, чтобы выразить соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями на юго-востоке страны, сообщили РИА Новости в МИД Турции.Это второй визит Мирзояна в Турцию, ранее он участвовал на Дипломатическом форуме в Анталье и проводил закрытые переговоры с турецким коллегой."Пятнадцатого февраля 2023 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян совершит визит в нашу страну, чтобы проявить солидарность с Турцией и выразить соболезнования в связи с землетрясениями, произошедшими в Кахраманмараше. Министр Мирзоян после встречи с министром Чавушоглу (Мевлютом) в Анкаре посетит Адыяман, где также работает поисково-спасательная группа из Армении", - сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
https://ria.ru/20230214/granitsy-1851971489.html
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в мире, армения, турция, арарат мирзоян, анкара, мид турции, мид армении, мевлют чавушоглу
В мире, Армения, Турция, Арарат Мирзоян, Анкара, МИД Турции, МИД Армении, Мевлют Чавушоглу
19:45 14.02.2023 (обновлено: 19:53 14.02.2023)
 
Глава МИД Армении посетит с визитом Турцию

Глава МИД Армении Мирзоян совершит визит в Турцию 15 февраля

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян совершит визит в Турцию в среду, чтобы выразить соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями на юго-востоке страны, сообщили РИА Новости в МИД Турции.
Это второй визит Мирзояна в Турцию, ранее он участвовал на Дипломатическом форуме в Анталье и проводил закрытые переговоры с турецким коллегой.
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Армения готова к открытию границы с Турцией, заявили в Совбезе
"Пятнадцатого февраля 2023 года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян совершит визит в нашу страну, чтобы проявить солидарность с Турцией и выразить соболезнования в связи с землетрясениями, произошедшими в Кахраманмараше. Министр Мирзоян после встречи с министром Чавушоглу (Мевлютом) в Анкаре посетит Адыяман, где также работает поисково-спасательная группа из Армении", - сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
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11 февраля, 09:28
Армения направила в Турцию гумпомощь через закрытую границу
 
В миреАрменияТурцияАрарат МирзоянАнкараМИД ТурцииМИД АрменииМевлют Чавушоглу
 
 
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