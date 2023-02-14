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Число жертв землетрясений в Турции достигло 31 974 человек - РИА Новости, 14.02.2023
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Число жертв землетрясений в Турции достигло 31 974 человек
Число жертв землетрясений в Турции достигло 31 974 человек - РИА Новости, 14.02.2023
Число жертв землетрясений в Турции достигло 31 974 человек
Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 31 974, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:56
2023-02-14T14:05
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 31 974, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия."Число жертв достигло 31 974", - сообщило управление.
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в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
13:56 14.02.2023 (обновлено: 14:05 14.02.2023)
 
Число жертв землетрясений в Турции достигло 31 974 человек

Власти сообщили о 31 974 погибших при землетрясениях в Турции

© Sputnik / Махир Бозтепе / Перейти в медиабанкЗдание, разрушенное в результате землетрясения в Антакье, Турция
Здание, разрушенное в результате землетрясения в Антакье, Турция - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Sputnik / Махир Бозтепе
Перейти в медиабанк
Здание, разрушенное в результате землетрясения в Антакье, Турция
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясениях на юго-востоке Турции выросло до 31 974, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия.
"Число жертв достигло 31 974", - сообщило управление.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в турецкой провинции Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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