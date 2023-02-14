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В Турции призвали лишать гражданства мародеров в зоне землетрясений - РИА Новости, 14.02.2023
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В Турции призвали лишать гражданства мародеров в зоне землетрясений
В Турции призвали лишать гражданства мародеров в зоне землетрясений - РИА Новости, 14.02.2023
В Турции призвали лишать гражданства мародеров в зоне землетрясений
Лидер турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели призвал лишать гражданства мародеров в зоне землетрясений или депортировать их, если они РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:51
2023-02-14T11:51
турция
сирия
в мире
сильное землетрясение в турции и сирии
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СТАМБУЛ, 14 фев – РИА Новости. Лидер турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели призвал лишать гражданства мародеров в зоне землетрясений или депортировать их, если они беженцы, сообщает турецкое агентство Anadolu. "Необходимо оценить лишение гражданства тех бессовестных, кто занимается мародерством и грабежами (в зоне землетрясений – ред.). Если же они беженцы, то речь будет идти о депортации в их страны", - цитирует агентство заявление Бахчели в парламенте. По данным министерства юстиции, в 11 провинциях после землетрясений задержаны 97 человек по подозрению в мародерстве. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По данным на понедельник, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
https://ria.ru/20230214/turtsiya-1851863001.html
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турция, сирия, в мире, сильное землетрясение в турции и сирии
Турция, Сирия, В мире, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
11:51 14.02.2023
 
В Турции призвали лишать гражданства мародеров в зоне землетрясений

Лидер турецких националистов Бахчели призвал лишать гражданства и депортировать мародеров

© РИА Новости / Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Турции
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости
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Последствия землетрясения в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 14 фев – РИА Новости. Лидер турецкой Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели призвал лишать гражданства мародеров в зоне землетрясений или депортировать их, если они беженцы, сообщает турецкое агентство Anadolu.
"Необходимо оценить лишение гражданства тех бессовестных, кто занимается мародерством и грабежами (в зоне землетрясений – ред.). Если же они беженцы, то речь будет идти о депортации в их страны", - цитирует агентство заявление Бахчели в парламенте.
Последствия землетрясения в турецком городе Антакье - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По данным на понедельник, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
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