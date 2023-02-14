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В правящей партии Турции заявили, что не обсуждают перенос выборов - РИА Новости, 14.02.2023
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В правящей партии Турции заявили, что не обсуждают перенос выборов
В правящей партии Турции заявили, что не обсуждают перенос выборов - РИА Новости, 14.02.2023
В правящей партии Турции заявили, что не обсуждают перенос выборов
Правящая в Турции Партия справедливости и развития не обсуждает в настоящее время перенос всеобщих выборов в стране, занята устранением последствий... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:18
2023-02-14T11:18
в мире
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
бюлент арынч
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Правящая в Турции Партия справедливости и развития не обсуждает в настоящее время перенос всеобщих выборов в стране, занята устранением последствий землетрясения, заявил зампред партии Али Ихсан Явуз. Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в Турции назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять эту дату, а в случае отказа он использует полномочия президента – их достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики". Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата. Ранее экс-спикер парламента Турции, бывший вице-премьер Бюлент Арынч призвал отложить выборы, поскольку "страна должна избавиться от предвыборного стресса" на фоне сокрушительных землетрясений. "Сейчас мы занимаемся спасением жизней. До сих пор мы не говорили ни о чем, связанном с выборами, даже вскользь. Нам было бы стыдно говорить об этом. Мы все находимся в зоне землетрясения. Говорить об этом (выборах – ред.) в разгар катастрофы - абсурд, это оскорбление в отношении памяти наших погибших. Те, кто говорит об этом, пытаются запутать людей", - приводит слова Явуза газета Hürriyet. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
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в мире, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, бюлент арынч, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Бюлент Арынч, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
11:18 14.02.2023
 
В правящей партии Турции заявили, что не обсуждают перенос выборов

Зампред правящей партии Турции заявил, что вопрос переноса выборов не обсуждается

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Правящая в Турции Партия справедливости и развития не обсуждает в настоящее время перенос всеобщих выборов в стране, занята устранением последствий землетрясения, заявил зампред партии Али Ихсан Явуз.
Действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в Турции назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять эту дату, а в случае отказа он использует полномочия президента – их достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики". Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата. Ранее экс-спикер парламента Турции, бывший вице-премьер Бюлент Арынч призвал отложить выборы, поскольку "страна должна избавиться от предвыборного стресса" на фоне сокрушительных землетрясений.
"Сейчас мы занимаемся спасением жизней. До сих пор мы не говорили ни о чем, связанном с выборами, даже вскользь. Нам было бы стыдно говорить об этом. Мы все находимся в зоне землетрясения. Говорить об этом (выборах – ред.) в разгар катастрофы - абсурд, это оскорбление в отношении памяти наших погибших. Те, кто говорит об этом, пытаются запутать людей", - приводит слова Явуза газета Hürriyet.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в турецкой провинции Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 08:00
Землетрясение в Турции открыло страшное. Анкара готовится к "войне"
 
В миреТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганБюлент АрынчСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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