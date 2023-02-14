https://ria.ru/20230214/turtsiya-1851863001.html

В АТОР рассказали, изменится ли отдых в Турции после землетрясения

В АТОР рассказали, изменится ли отдых в Турции после землетрясения - РИА Новости, 14.02.2023

В АТОР рассказали, изменится ли отдых в Турции после землетрясения

Ассоциация туроператоров России (АТОР) не видит предпосылок к изменению качества сервиса на курортах Турции, не затронутых землетрясением, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:20

2023-02-14T10:20

2023-02-14T10:20

туризм

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туристы

туризм

турция

майя ломидзе

ассоциация туроператоров россии (атор)

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) не видит предпосылок к изменению качества сервиса на курортах Турции, не затронутых землетрясением, сообщила РИА Новости исполнительный директор организации Майя Ломидзе. Она уточнила, что пострадавшие регионы страны не были популярны у российских путешественников. "Исходя из нашего многолетнего опыта, делаем вывод, что никакие природные катаклизмы не способны изменить ситуацию на популярных направлениях, – сказал гендиректор туроператора ITM group Константин Мальков. – На протяжении многих лет Турция создавала уникальный туристический продукт – настолько крепкий, что даже, как мы убедились, политические кризисы и пандемии оказывают на него минимальное влияние. Наш прогноз: к майским праздникам отрасль полностью восстановится".В сервисе по бронированию туров "Слетать.ру" уже наблюдают положительную динамику по восстановлению спроса в Турцию из России. "Динамика бронирования вернулась к показателям, что были до произошедшего в стране землетрясения. Сейчас среднесуточная доля направления в общей структуре продаж составляет 13-15 процентов. Большинство запросов по отдыху на предстоящее лето ожидаемо приходится именно на Турцию", – указали в компании. В среду в Ассоциации туроператоров России также сообщали, что российские туристы продолжают бронировать путевки на лето в Турцию. При этом там отмечали, что цены на пакеты, наземное обслуживание и отели на курортах Антальи и в Стамбуле не менялись.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

https://ria.ru/20230210/turtsiya-1850915308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, турция, майя ломидзе, ассоциация туроператоров россии (атор), сильное землетрясение в турции и сирии, анталья (провинция)