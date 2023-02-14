Рейтинг@Mail.ru
Российские спасатели нашли 150 тысяч долларов под завалами дома в Турции - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/turtsiya-1851841704.html
Российские спасатели нашли 150 тысяч долларов под завалами дома в Турции
Российские спасатели нашли 150 тысяч долларов под завалами дома в Турции - РИА Новости, 14.02.2023
Российские спасатели нашли 150 тысяч долларов под завалами дома в Турции
Российские спасатели нашли 150 тысяч долларов наличными под завалами жилого дома в Турции, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T06:30
2023-02-14T06:39
в мире
турция
россия
сирия
реджеп тайип эрдоган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851667775_94:0:1731:921_1920x0_80_0_0_d837783867a0b6f4369436263987bded.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские спасатели нашли 150 тысяч долларов наличными под завалами жилого дома в Турции, сообщила пресс-служба МЧС России. "Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ при разборе завалов в жилом доме в Турции обнаружили крупную сумму денег. При вскрытии очередного пласта завалов после разрушительного землетрясения сотрудники МЧС России обнаружили кастрюлю, наполненную 100-долларовыми купюрами. Найденные денежные средства в размере 150 тысяч долларов под опись были переданы местной полиции", - говорится в сообщении. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
https://ria.ru/20230213/zdaniya-1851828284.html
турция
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851667775_0:0:1228:921_1920x0_80_0_0_551d58c1fe60852e3cb0483fc296060c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, сирия, реджеп тайип эрдоган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Россия, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
06:30 14.02.2023 (обновлено: 06:39 14.02.2023)
 
Российские спасатели нашли 150 тысяч долларов под завалами дома в Турции

МЧС: российские спасатели нашли 150 тысяч долларов наличными под завалами дома в Турции

© Sputnik / Осман Нури Черит / Перейти в медиабанкРазбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Турции
Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Турции - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Sputnik / Осман Нури Черит
Перейти в медиабанк
Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские спасатели нашли 150 тысяч долларов наличными под завалами жилого дома в Турции, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ при разборе завалов в жилом доме в Турции обнаружили крупную сумму денег. При вскрытии очередного пласта завалов после разрушительного землетрясения сотрудники МЧС России обнаружили кастрюлю, наполненную 100-долларовыми купюрами. Найденные денежные средства в размере 150 тысяч долларов под опись были переданы местной полиции", - говорится в сообщении.
Жилой дом, разрушенный в результате землетрясения в Антакье, Турция - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 23:42
В Турции после землетрясений могут снести десятки тысяч зданий
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
 
В миреТурцияРоссияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала