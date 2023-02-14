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Российские спасатели нашли 150 тысяч долларов под завалами дома в Турции
Российские спасатели нашли 150 тысяч долларов под завалами дома в Турции - РИА Новости, 14.02.2023
Российские спасатели нашли 150 тысяч долларов под завалами дома в Турции
Российские спасатели нашли 150 тысяч долларов наличными под завалами жилого дома в Турции, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T06:30
2023-02-14T06:30
2023-02-14T06:39
в мире
турция
россия
сирия
реджеп тайип эрдоган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские спасатели нашли 150 тысяч долларов наличными под завалами жилого дома в Турции, сообщила пресс-служба МЧС России. "Российские спасатели в ходе поисково-спасательных работ при разборе завалов в жилом доме в Турции обнаружили крупную сумму денег. При вскрытии очередного пласта завалов после разрушительного землетрясения сотрудники МЧС России обнаружили кастрюлю, наполненную 100-долларовыми купюрами. Найденные денежные средства в размере 150 тысяч долларов под опись были переданы местной полиции", - говорится в сообщении. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.
https://ria.ru/20230213/zdaniya-1851828284.html
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в мире, турция, россия, сирия, реджеп тайип эрдоган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Россия, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
06:30 14.02.2023 (обновлено: 06:39 14.02.2023)
Российские спасатели нашли 150 тысяч долларов под завалами дома в Турции
МЧС: российские спасатели нашли 150 тысяч долларов наличными под завалами дома в Турции