https://ria.ru/20230214/turtsiya-1851839169.html

Экс-спикер парламента Турции призвал незамедлительно отложить выборы

Экс-спикер парламента Турции призвал незамедлительно отложить выборы - РИА Новости, 14.02.2023

Экс-спикер парламента Турции призвал незамедлительно отложить выборы

Экс-спикер парламента Турции, бывший вице-премьер Бюлент Арынч призвал незамедлительно отложить планируемые в мае всеобщие выборы, по его словам, "страна должна РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T04:52

2023-02-14T04:52

2023-02-14T04:52

в мире

турция

сирия

бюлент арынч

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 14 фев – РИА Новости. Экс-спикер парламента Турции, бывший вице-премьер Бюлент Арынч призвал незамедлительно отложить планируемые в мае всеобщие выборы, по его словам, "страна должна избавиться от предвыборного стресса" на фоне сокрушительных землетрясений. Действующий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в Турции назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов в Турции, а в случае отказа он использует полномочия президента. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики". Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата. "Страна должна избавиться от предвыборного стресса как можно скорее. Ни в мае, ни в июне выборов быть не может. Выборы должны быть срочно отложены", - говорится в заявлении Арынча, размещенном на его странице в Twitter. "В настоящее время наши граждане борются за жизнь, а не за выборы. Пока ситуация такова, мы видим, что некоторые политики и журналисты обсуждают, состоятся ли выборы в мае или июне. Побойтесь Бога, под завалами еще есть тела. Как можно говорить о выборах, когда нет упоминания об избирателях?" - отметил политик. Он выдвинул три предложения относительно отсрочки выборов. "Мое первое предложение: парламентские и президентские выборы, а также выборы в местные администрации 2024 года могут быть объединены. Есть примеры этого в прошлом. С помощью этого метода общественности будет предоставлен дополнительный выбор. Мое второе предложение - отложить президентские и парламентские выборы и провести их в ноябре 2023 года. Мое третье предложение заключается в том, что если первые два варианта не будут согласованы, все политические партии должны договориться о другой дате, которая будет согласована", - подчеркнул политик. Арынч является сооснователем правящей Партии справедливости и развития, при этом неоднократно высказывал свои критические замечания о политике правительства. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.

https://radiosputnik.ria.ru/20230213/turtsiya-1851667241.html

https://ria.ru/20230209/turtsiya-1850733559.html

турция

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в мире, турция, сирия, бюлент арынч, реджеп тайип эрдоган