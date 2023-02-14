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СБУ обвинила Рудского в посягательстве на целостность Украины - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/tselostnost-1851970969.html
СБУ обвинила Рудского в посягательстве на целостность Украины
СБУ обвинила Рудского в посягательстве на целостность Украины - РИА Новости, 14.02.2023
СБУ обвинила Рудского в посягательстве на целостность Украины
Служба безопасности Украины обвинила замначальника генштаба ВС РФ Сергея Рудского в посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщили во вторник в РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:05
2023-02-14T16:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
украина
владимир путин
сергей рудской
служба безопасности украины
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила замначальника генштаба ВС РФ Сергея Рудского в посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщили во вторник в ведомстве. "В ходе следственных действий СБУ собрала доказательства участия начальника главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ - первого заместителя начальника генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского в осуществлении вооруженной агрессии", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. СБУ обвиняет Рудского в планировании, подготовке и проведении специальной военной операции на Украине. По утверждениям ведомства, по его приказу осуществлялась боевая подготовка группировок и обеспечение их вооружением и боеприпасами. Кроме того, Рудского обвиняют в том, что во время выступления на заседании Госдумы РФ 25 марта 2022 года, которое транслировалось российскими телеканалами, он поддержал действия России. Рудскому предъявлено обвинение по трем статья уголовного кодекса Украины: "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны" и "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины". Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230213/mkkk-1851685898.html
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в мире, россия, донбасс, украина, владимир путин, сергей рудской, служба безопасности украины, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донбасс, Украина, Владимир Путин, Сергей Рудской, Служба безопасности Украины, Госдума РФ
16:05 14.02.2023
 
СБУ обвинила Рудского в посягательстве на целостность Украины

СБУ обвинила замглавы генштаба ВС России Рудского в посягательстве на целостность Украины

© Фото : СБУСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины обвинила замначальника генштаба ВС РФ Сергея Рудского в посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщили во вторник в ведомстве.
"В ходе следственных действий СБУ собрала доказательства участия начальника главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ - первого заместителя начальника генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Сергея Рудского в осуществлении вооруженной агрессии", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Машина Красного Креста - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 13:38Специальная военная операция на Украине
СБУ заподозрила волонтера МККК в сотрудничестве с Россией
СБУ обвиняет Рудского в планировании, подготовке и проведении специальной военной операции на Украине. По утверждениям ведомства, по его приказу осуществлялась боевая подготовка группировок и обеспечение их вооружением и боеприпасами. Кроме того, Рудского обвиняют в том, что во время выступления на заседании Госдумы РФ 25 марта 2022 года, которое транслировалось российскими телеканалами, он поддержал действия России.
Рудскому предъявлено обвинение по трем статья уголовного кодекса Украины: "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны" и "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины".
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 11:35
Секретарь СНБО Украины анонсировал чистки в СБУ и полиции
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонбассУкраинаВладимир ПутинСергей РудскойСлужба безопасности УкраиныГосдума РФ
 
 
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