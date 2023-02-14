https://ria.ru/20230214/tsb-1851932892.html
ЦБ составил портрет клиента банка, наиболее уязвимого для мошенников
ЦБ составил портрет клиента банка, наиболее уязвимого для мошенников - РИА Новости, 14.02.2023
ЦБ составил портрет клиента банка, наиболее уязвимого для мошенников
Банк России составил портрет клиента банка, который наиболее подвержен обману мошенников: это мужчина от 25 до 44 лет со средним образованием и достатком,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:58
2023-02-14T13:58
2023-02-14T14:32
мошенничество
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
банки
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Банк России составил портрет клиента банка, который наиболее подвержен обману мошенников: это мужчина от 25 до 44 лет со средним образованием и достатком, проживающий в городе. "Пострадать от действий финансовых мошенников может любой человек, независимо от его возраста и статуса. Тем не менее, опрос Банка России позволил сформировать среднестатистический портрет клиента банка, наиболее уязвимого для обмана: возраст от 25 до 44 лет, проживает в городе, работающий мужчина со средним уровнем дохода и средним образованием, активно пользуется банковскими онлайн-сервисами", - привел данные Центробанк. В ходе исследования, кто наиболее подвержен обману, выяснилось, что 50,4% случаев приходится на мужчин и 49,6% - на женщин. При этом 75% случаев приходится на городских жителей и 25% - на сельских. Максимальную долю в 37,4% заняли люди в возрасте от 25 до 44 лет, на втором месте (29%) - клиенты банков в возрасте от 45 до 64 лет, а замыкают тройку "лидеров" люди старше 65 лет. Наибольший процент составляют граждане со средним образованием (48%), затем идут люди с высшим (28,9%) и общим (23,1%) образованием.
https://ria.ru/20230214/banki-1851931317.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мошенничество, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика, банки
Мошенничество, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Банки
13:58 14.02.2023 (обновлено: 14:32 14.02.2023)
ЦБ составил портрет клиента банка, наиболее уязвимого для мошенников
ЦБ составил портрет клиента банка, который наиболее подвержен обману мошенников
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Банк России составил портрет клиента банка, который наиболее подвержен обману мошенников: это мужчина от 25 до 44 лет со средним образованием и достатком, проживающий в городе.
"Пострадать от действий финансовых мошенников может любой человек, независимо от его возраста и статуса. Тем не менее, опрос Банка России позволил сформировать среднестатистический портрет клиента банка, наиболее уязвимого для обмана: возраст от 25 до 44 лет, проживает в городе, работающий мужчина со средним уровнем дохода и средним образованием, активно пользуется банковскими онлайн-сервисами", - привел данные Центробанк.
В ходе исследования, кто наиболее подвержен обману, выяснилось, что 50,4% случаев приходится на мужчин и 49,6% - на женщин. При этом 75% случаев приходится на городских жителей и 25% - на сельских.
Максимальную долю в 37,4% заняли люди в возрасте от 25 до 44 лет, на втором месте (29%) - клиенты банков в возрасте от 45 до 64 лет, а замыкают тройку "лидеров" люди старше 65 лет.
Наибольший процент составляют граждане со средним образованием (48%), затем идут люди с высшим (28,9%) и общим (23,1%) образованием.