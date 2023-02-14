https://ria.ru/20230214/tikhanovskiy-1851878130.html
В Белоруссии начался новый судебный процесс над оппозиционером Тихановским
В Белоруссии начался новый судебный процесс над оппозиционером Тихановским - РИА Новости, 14.02.2023
В Белоруссии начался новый судебный процесс над оппозиционером Тихановским
Суд в белорусском Жодино приступил к рассмотрению нового уголовного дела против оппозиционера Сергея Тихановского - супруга кандидата в президенты Белоруссии на РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:01
2023-02-14T11:01
2023-02-14T11:01
в мире
белоруссия
минск
могилев
светлана тихановская
сергей тихановский
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МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Суд в белорусском Жодино приступил к рассмотрению нового уголовного дела против оппозиционера Сергея Тихановского - супруга кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Светланы Тихановской, сообщил РИА Новости представитель суда. "Заседание по делу Тихановского началось. Заседание выездное – проходит непосредственно в тюрьме (где содержится оппозиционер – ред.)", - сказал собеседник. Тихановский обвиняется по статье о злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы. Статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. СК Белоруссии до этого сообщал, что осужденному на 18 лет лишения свободы Тихановскому предъявлено еще одно обвинение - в совершении преступления против правосудия. Следователи установили, что осужденный, отбывая наказание в исправительном учреждении "Тюрьма №8" в Жодино, в августе-ноябре прошлого года неоднократно допускал неповиновение: нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на законные требования сотрудников администрации, грубил им, провоцировал сокамерников на конфликты. В СК отмечали, что за нарушение правил внутреннего распорядка Тихановский неоднократно подвергался взысканиям. Он также состоит на профилактическом учете как "склонный к экстремистской и иной деструктивной деятельности", отмечали в комитете. Жодинским отделом СК действия Тихановского были квалифицированы по статье "злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным за тяжкое и особо тяжкое преступление". Ранее Гомельский областной суд признал Тихановского виновным по ряду уголовных статей, назначив ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Тихановскому были инкриминированы: организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Приговор вступил в законную силу, Тихановский был направлен для отбывания наказания в колонию в Могилеве. Позже его перевели на тюремный режим содержания. Судебное разбирательство над Тихановским и еще пятью оппозиционерами началось в конце июня 2021 года и проходило в закрытом режиме на территории СИЗО в Гомеле. Все они приговорены к длительным срокам лишения свободы – от 14 до 18 лет. В 2020 году Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании, оппозиция считает ее победителем. Тихановский был задержан на пикете по сбору подписей в поддержку жены. После выборов она выехала в Литву, откуда ведет свою деятельность. Тихановская обвиняется по десяти уголовным статьям. Минск добивается ее выдачи, но Вильнюс отказал. В январе суд в Минске начал заочное рассмотрение ее уголовного дела.
https://ria.ru/20230117/sud-1845394557.html
https://ria.ru/20230110/belorussiya-1843813724.html
https://ria.ru/20230126/belorussiya-1847514248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, могилев, светлана тихановская, сергей тихановский
В мире, Белоруссия, Минск, Могилев, Светлана Тихановская, Сергей Тихановский
В Белоруссии начался новый судебный процесс над оппозиционером Тихановским
В белорусском Жодино начали новый судебный процесс над оппозиционером Тихановским
МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Суд в белорусском Жодино приступил к рассмотрению нового уголовного дела против оппозиционера Сергея Тихановского - супруга кандидата в президенты Белоруссии на выборах в 2020 году Светланы Тихановской, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Заседание по делу Тихановского началось. Заседание выездное – проходит непосредственно в тюрьме (где содержится оппозиционер – ред.)", - сказал собеседник.
Тихановский обвиняется по статье о злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы. Статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
СК Белоруссии до этого сообщал, что осужденному на 18 лет лишения свободы Тихановскому предъявлено еще одно обвинение - в совершении преступления против правосудия. Следователи установили, что осужденный, отбывая наказание в исправительном учреждении "Тюрьма №8" в Жодино, в августе-ноябре прошлого года неоднократно допускал неповиновение: нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на законные требования сотрудников администрации, грубил им, провоцировал сокамерников на конфликты. В СК отмечали, что за нарушение правил внутреннего распорядка Тихановский неоднократно подвергался взысканиям. Он также состоит на профилактическом учете как "склонный к экстремистской и иной деструктивной деятельности", отмечали в комитете.
Жодинским отделом СК действия Тихановского были квалифицированы по статье "злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, совершенное лицом, осужденным за тяжкое и особо тяжкое преступление".
Ранее Гомельский областной суд признал Тихановского виновным по ряду уголовных статей, назначив ему 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Тихановскому были инкриминированы: организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов, угрозы председателю ЦИК, организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Приговор вступил в законную силу, Тихановский был направлен для отбывания наказания в колонию в Могилеве
. Позже его перевели на тюремный режим содержания.
Судебное разбирательство над Тихановским и еще пятью оппозиционерами началось в конце июня 2021 года и проходило в закрытом режиме на территории СИЗО в Гомеле
. Все они приговорены к длительным срокам лишения свободы – от 14 до 18 лет.
В 2020 году Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании, оппозиция считает ее победителем. Тихановский был задержан на пикете по сбору подписей в поддержку жены. После выборов она выехала в Литву
, откуда ведет свою деятельность. Тихановская обвиняется по десяти уголовным статьям. Минск
добивается ее выдачи, но Вильнюс
отказал. В январе суд в Минске начал заочное рассмотрение ее уголовного дела.