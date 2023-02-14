https://ria.ru/20230214/tanki-1851957365.html

Норвегия передаст Украине восемь танков Leopard

Норвегия передаст Украине восемь танков Leopard - РИА Новости, 14.02.2023

Норвегия передаст Украине восемь танков Leopard

Власти Норвегии передадут Украине восемь танков Leopard, сообщила телерадиокомпания NRK. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:23

2023-02-14T15:23

2023-02-14T15:23

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МУРМАНСК, 14 фев – РИА Новости. Власти Норвегии передадут Украине восемь танков Leopard, сообщила телерадиокомпания NRK. "Норвегия передаст Украине восемь танков Leopard. Об этом заявил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам", - сообщила телекомпания. Отмечается, что информация прозвучала на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе во вторник. Ранее Норвегия заявляла, что намерена передать танки типа Leopard Украине, но не называла количество и модификацию. При этом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сообщал, что страна закупит 54 Leopard 2 – танки такого типа уже есть на вооружении ее армии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России

https://ria.ru/20230213/tanki-1851786253.html

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

украина

норвегия

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в мире, украина, норвегия, россия, сергей лавров, нато