https://ria.ru/20230214/tailand-1851841903.html
Российские и таиландские вузы обсуждают сотрудничество, заявил посол
Российские и таиландские вузы обсуждают сотрудничество, заявил посол - РИА Новости, 14.02.2023
Российские и таиландские вузы обсуждают сотрудничество, заявил посол
Межвузовские контакты между Россией и Таиландом возобновились после пандемии, российские и таиландские университеты обсуждают сотрудничество в сфере образования РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T06:42
2023-02-14T06:42
2023-02-14T06:42
таиланд
россия
бангкок
московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)
высшая школа экономики (вшэ)
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БАНГКОК, 14 фев – РИА Новости. Межвузовские контакты между Россией и Таиландом возобновились после пандемии, российские и таиландские университеты обсуждают сотрудничество в сфере образования и науки, а также двойные дипломы, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Таиланде Евгений Томихин. "Буквально недавно в Бангкоке была делегация Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) во главе с ректором. Российский университет и его таиландский партнер, бангкокский университет Касетсат, всего за полгода подготовили и подписали документ, предусматривающий практическое сотрудничество двух вузов", - добавил глава российской дипмиссии. Документ касается обмена студентами и преподавателями, обучающих программ, и даже, в перспективе – выдачи двойных дипломов, добавил Томихин. "Однако главный элемент сотрудничества этих двух университетов – это совместный проект создания научного центра по наблюдению за земной поверхностью", - подчеркнул он. По его словам, "это очень продвинутое начинание с использованием самых передовых технологий, информации со спутников, которая применяется в самых различных областях". "Таиланду интересно, конечно, использование такой информации в сфере сельского хозяйства, водоснабжения, водотехнических сооружений, которые применяются в сельском хозяйстве и, конечно, в дорожном строительстве, которое идет постоянно", - сказал посол. Он отметил, что дороги в Таиланде все время реконструируются с применением новейших технических средств, в том числе цифровых, и других новейших технологий. "И это только один из примеров сотрудничества, которое налаживается между нашими вузами. В середине февраля мы ждем здесь делегацию Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), а в марте в Бангкок прибудет делегация Высшей школы экономики (ВШЭ)", - продолжил посол. Посол рассказал также, что ректор СПбГЭУ будет обсуждать с таиландскими коллегами из нескольких университетов вопросы межвузовского взаимодействия, обменов, а также вопрос организации и проведения Второго форума ректоров вузов России и Таиланда. "Очень хотелось бы надеяться, что нам удастся это сделать в текущем году уже в очном режиме, не в онлайн, как это было с Первым форумом, хотя Первый форум, несмотря на то, что он прошел в режиме онлайн, принес ощутимые результаты", - сказал Томихин, добавив, что некоторые вузы, участвовавшие в форуме, уже тогда договорились о налаживании прямых связей. "По линии сотрудничества этих университетов уже поехали студенты, и приехали преподаватели читать лекции сюда, а российские университеты начали принимать таиландских коллег", - подытожил глава российской дипмиссии в Таиланде.
https://ria.ru/20230130/inzhener-1848288163.html
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таиланд, россия, бангкок, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), высшая школа экономики (вшэ)
Таиланд, Россия, Бангкок, Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), Высшая школа экономики (ВШЭ)
Российские и таиландские вузы обсуждают сотрудничество, заявил посол
Посол Томихин: российские и таиландские вузы обсуждают сотрудничество и двойные дипломы
БАНГКОК, 14 фев – РИА Новости. Межвузовские контакты между Россией и Таиландом возобновились после пандемии, российские и таиландские университеты обсуждают сотрудничество в сфере образования и науки, а также двойные дипломы, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Таиланде Евгений Томихин.
"После окончания действия ограничений, связанных с пандемией, у нас опять пошли в гору межвузовские контакты, особенно по мере восстановления прямого авиасообщения нашими странами", - сказал он.
"Буквально недавно в Бангкоке
была делегация Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК)
во главе с ректором. Российский университет и его таиландский партнер, бангкокский университет Касетсат, всего за полгода подготовили и подписали документ, предусматривающий практическое сотрудничество двух вузов", - добавил глава российской дипмиссии.
Документ касается обмена студентами и преподавателями, обучающих программ, и даже, в перспективе – выдачи двойных дипломов, добавил Томихин.
"Однако главный элемент сотрудничества этих двух университетов – это совместный проект создания научного центра по наблюдению за земной поверхностью", - подчеркнул он.
По его словам, "это очень продвинутое начинание с использованием самых передовых технологий, информации со спутников, которая применяется в самых различных областях".
"Таиланду интересно, конечно, использование такой информации в сфере сельского хозяйства, водоснабжения, водотехнических сооружений, которые применяются в сельском хозяйстве и, конечно, в дорожном строительстве, которое идет постоянно", - сказал посол.
Он отметил, что дороги в Таиланде все время реконструируются с применением новейших технических средств, в том числе цифровых, и других новейших технологий.
"И это только один из примеров сотрудничества, которое налаживается между нашими вузами. В середине февраля мы ждем здесь делегацию Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), а в марте в Бангкок прибудет делегация Высшей школы экономики (ВШЭ)
", - продолжил посол.
Посол рассказал также, что ректор СПбГЭУ будет обсуждать с таиландскими коллегами из нескольких университетов вопросы межвузовского взаимодействия, обменов, а также вопрос организации и проведения Второго форума ректоров вузов России и Таиланда.
"Очень хотелось бы надеяться, что нам удастся это сделать в текущем году уже в очном режиме, не в онлайн, как это было с Первым форумом, хотя Первый форум, несмотря на то, что он прошел в режиме онлайн, принес ощутимые результаты", - сказал Томихин, добавив, что некоторые вузы, участвовавшие в форуме, уже тогда договорились о налаживании прямых связей.
"По линии сотрудничества этих университетов уже поехали студенты, и приехали преподаватели читать лекции сюда, а российские университеты начали принимать таиландских коллег", - подытожил глава российской дипмиссии в Таиланде.