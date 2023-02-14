https://ria.ru/20230214/tailand-1851841903.html

Российские и таиландские вузы обсуждают сотрудничество, заявил посол

Российские и таиландские вузы обсуждают сотрудничество, заявил посол - РИА Новости, 14.02.2023

Российские и таиландские вузы обсуждают сотрудничество, заявил посол

Межвузовские контакты между Россией и Таиландом возобновились после пандемии, российские и таиландские университеты обсуждают сотрудничество в сфере образования РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T06:42

2023-02-14T06:42

2023-02-14T06:42

таиланд

россия

бангкок

московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)

высшая школа экономики (вшэ)

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БАНГКОК, 14 фев – РИА Новости. Межвузовские контакты между Россией и Таиландом возобновились после пандемии, российские и таиландские университеты обсуждают сотрудничество в сфере образования и науки, а также двойные дипломы, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Таиланде Евгений Томихин. "Буквально недавно в Бангкоке была делегация Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК) во главе с ректором. Российский университет и его таиландский партнер, бангкокский университет Касетсат, всего за полгода подготовили и подписали документ, предусматривающий практическое сотрудничество двух вузов", - добавил глава российской дипмиссии. Документ касается обмена студентами и преподавателями, обучающих программ, и даже, в перспективе – выдачи двойных дипломов, добавил Томихин. "Однако главный элемент сотрудничества этих двух университетов – это совместный проект создания научного центра по наблюдению за земной поверхностью", - подчеркнул он. По его словам, "это очень продвинутое начинание с использованием самых передовых технологий, информации со спутников, которая применяется в самых различных областях". "Таиланду интересно, конечно, использование такой информации в сфере сельского хозяйства, водоснабжения, водотехнических сооружений, которые применяются в сельском хозяйстве и, конечно, в дорожном строительстве, которое идет постоянно", - сказал посол. Он отметил, что дороги в Таиланде все время реконструируются с применением новейших технических средств, в том числе цифровых, и других новейших технологий. "И это только один из примеров сотрудничества, которое налаживается между нашими вузами. В середине февраля мы ждем здесь делегацию Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ), а в марте в Бангкок прибудет делегация Высшей школы экономики (ВШЭ)", - продолжил посол. Посол рассказал также, что ректор СПбГЭУ будет обсуждать с таиландскими коллегами из нескольких университетов вопросы межвузовского взаимодействия, обменов, а также вопрос организации и проведения Второго форума ректоров вузов России и Таиланда. "Очень хотелось бы надеяться, что нам удастся это сделать в текущем году уже в очном режиме, не в онлайн, как это было с Первым форумом, хотя Первый форум, несмотря на то, что он прошел в режиме онлайн, принес ощутимые результаты", - сказал Томихин, добавив, что некоторые вузы, участвовавшие в форуме, уже тогда договорились о налаживании прямых связей. "По линии сотрудничества этих университетов уже поехали студенты, и приехали преподаватели читать лекции сюда, а российские университеты начали принимать таиландских коллег", - подытожил глава российской дипмиссии в Таиланде.

https://ria.ru/20230130/inzhener-1848288163.html

https://na.ria.ru/20230123/vuzy-1846718267.html

таиланд

россия

бангкок

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таиланд, россия, бангкок, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), высшая школа экономики (вшэ)