https://ria.ru/20230214/tailand-1851841351.html

Таиланд сохраняет дружественные отношения с Россией, заявил посол

Таиланд сохраняет дружественные отношения с Россией, заявил посол - РИА Новости, 14.02.2023

Таиланд сохраняет дружественные отношения с Россией, заявил посол

Несмотря на неослабевающее давление со стороны стран Запада, Таиланд сохраняет и развивает дружественные отношения с Россией, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T06:21

2023-02-14T06:21

2023-02-14T06:21

таиланд

россия

москва

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БАНГКОК, 14 фев – РИА Новости. Несмотря на неослабевающее давление со стороны стран Запада, Таиланд сохраняет и развивает дружественные отношения с Россией, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Таиланде Евгений Томихин. Вот пример, продолжил посол: в прошлом году министры иностранных дел России и Таиланда дважды говорили по телефону и трижды встречались. "То есть, пять контактов между министрами иностранных дел. И рабочий визит вице-премьера и министра иностранных дел Таиланда в Москву в сентябре – это тоже заметное событие, которое, наверно, вызвало неоднозначную реакцию среди западного сообщества", - сказал Томихин. "У нас налажены очень хорошие, конструктивные контакты с руководством министерства иностранных дел, других министерств и ведомств на уровне руководителей. С новым губернатором Бангкока мы уже неоднократно общались, в том числе и неформально, поддерживаем общение и с руководителями политических партий. У нас хороший контакт и с парламентом, с обеими палатами на уровне руководства, на уровне комитетов, с различными общественными организациями", - отметил глава российской дипмиссии. При этом Таиланд, как подчеркнул дипломат, испытывает на себе давление Запада. "Многие таиландские коллеги открыто говорят нам, что испытывают очень серьезное давление со стороны западных стран, даже западных дипмиссий", - продолжил Томихин. "Это не делает чести западным дипломатам, потому что, с моей точки зрения, работая послом в той или иной стране, конечно, прежде всего следует уважать традиции, обычаи, историю, культуру, правила этой страны с тем, чтобы соответствовать своему главному предназначению – развивать двусторонние связи со страной пребывания", - сказал он. Тем не менее, по словам дипломата, западные коллеги, не стесняясь, ходят по различным государственным ведомствам, по общественным организациям, и открыто призывают таиландцев присоединиться к санкциям против России или ввести все возможные ограничения, или, по крайней мере, вести себя более сдержано и не поощрять развитие контактов и развитие сотрудничества с Российской Федерацией. "Но как бы ни хотелось обратного нашим недругам, на примере Таиланда могу сказать с благодарностью и признательностью в адрес наших таиландских друзей, что, несмотря на усилия западных стран, наши отношения поддерживаются на абсолютно нормальном уровне", - добавил он. "Мы полностью уважаем решения наших таиландских партнеров, их подходы, если они в чем-то не совпадают с нашими, стараемся понять их доводы", - подчеркнул посол. По его словам, в Таиланде понимают, что антироссийские кампании не способствуют разрешению украинского кризиса. "Но главное, наверно, сейчас в том, что, как можно судить, в том числе, и по ряду голосований в последнее время, мы чувствуем, что наши таиландские друзья исходят из вот такого простого постулата: никакие антироссийские кампании, никакие голосования с огульным обвинением России не помогают нахождению решений конфликта на Украине, они только ведут к эскалации", - заключил он. "Наверно, это отчасти только мое личное понимание – но мне представляется, что таиландская сторона руководствуется именно таким подходом. И, вероятней всего, таким подходом будут руководствоваться все больше и больше стран, которые видят то, что происходит в реальности", - подытожил глава российской дипмиссии.

https://ria.ru/20230125/fregat-1847405166.html

https://ria.ru/20221230/tailand-1842455680.html

https://ria.ru/20230212/pridnestrove-1851501786.html

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таиланд, россия, москва