https://ria.ru/20230214/svyaznoy-1851956588.html
"Связной" намерен инициировать банкротство
"Связной" намерен инициировать банкротство - РИА Новости, 14.02.2023
"Связной" намерен инициировать банкротство
Крупнейший российский сотовый ритейлер "Связной" намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о своем банкротстве, следует из сообщения ритейлера на РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:20
2023-02-14T15:20
2023-02-14T15:21
экономика
связной
россия
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Крупнейший российский сотовый ритейлер "Связной" намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о своем банкротстве, следует из сообщения ритейлера на Федресурсе. Сумма задолженности ООО "Сеть Связной" перед кредиторами не сообщается. Днем ранее сообщение о намерении требовать банкротства ритейлера опубликовал индивидуальный предприниматель Петр Колотилин. Сообщение о планах подать на банкротство публикуется не менее чем за 15 дней до обращения в суд и действует в течение месяца. Арбитражный суд Москвы в январе взыскал со "Связного" чуть более 5 миллиардов рублей в пользу ООО "Мерлион", крупного российского дистрибьютора на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. В декабре прошлого года этот же суд утвердил мировое соглашение "Связного" с Альфа-банком, по условиям которого ритейлер обязался выплатить банку более 6,7 миллиарда рублей долга с процентами до конца 2025 года. Также в декабре суд взыскал со "Связного" около 839 миллионов рублей по иску ПАО "Вымпел-Коммуникации". "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") - крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. Сеть компании по состоянию на начало 2021 года насчитывала 5 тысяч магазинов в 1,3 тысячи населенных пунктов России.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, связной, россия
Экономика, Связной, Россия
15:20 14.02.2023 (обновлено: 15:21 14.02.2023)
"Связной" намерен инициировать банкротство
Крупнейший сотовый ритейлер "Связной" сообщил о намерении инициировать банкротство
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости.
Крупнейший российский сотовый ритейлер "Связной" намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о своем банкротстве, следует из сообщения ритейлера на Федресурсе
.
"В связи с появлением у общества с ограниченной ответственностью "Сеть Связной"… признаков банкротства… заявитель намерен обратиться в Арбитражный суд с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью "Сеть Связной" банкротом", - говорится в сообщении.
Сумма задолженности ООО "Сеть Связной" перед кредиторами не сообщается. Днем ранее сообщение о намерении требовать банкротства ритейлера опубликовал индивидуальный предприниматель Петр Колотилин. Сообщение о планах подать на банкротство публикуется не менее чем за 15 дней до обращения в суд и действует в течение месяца.
Арбитражный суд Москвы в январе взыскал со "Связного" чуть более 5 миллиардов рублей в пользу ООО "Мерлион", крупного российского дистрибьютора на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели.
В декабре прошлого года этот же суд утвердил мировое соглашение "Связного" с Альфа-банком, по условиям которого ритейлер обязался выплатить банку более 6,7 миллиарда рублей долга с процентами до конца 2025 года. Также в декабре суд взыскал со "Связного" около 839 миллионов рублей по иску ПАО "Вымпел-Коммуникации".
"Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") - крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. Сеть компании по состоянию на начало 2021 года насчитывала 5 тысяч магазинов в 1,3 тысячи населенных пунктов России.