https://ria.ru/20230214/svyaznoy-1851956588.html

"Связной" намерен инициировать банкротство

"Связной" намерен инициировать банкротство - РИА Новости, 14.02.2023

"Связной" намерен инициировать банкротство

Крупнейший российский сотовый ритейлер "Связной" намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о своем банкротстве, следует из сообщения ритейлера на РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:20

2023-02-14T15:20

2023-02-14T15:21

экономика

связной

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584981530_0:0:1707:961_1920x0_80_0_0_4a281698f84501a76bfdd329a24c5c7c.jpg

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Крупнейший российский сотовый ритейлер "Связной" намерен обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о своем банкротстве, следует из сообщения ритейлера на Федресурсе. Сумма задолженности ООО "Сеть Связной" перед кредиторами не сообщается. Днем ранее сообщение о намерении требовать банкротства ритейлера опубликовал индивидуальный предприниматель Петр Колотилин. Сообщение о планах подать на банкротство публикуется не менее чем за 15 дней до обращения в суд и действует в течение месяца. Арбитражный суд Москвы в январе взыскал со "Связного" чуть более 5 миллиардов рублей в пользу ООО "Мерлион", крупного российского дистрибьютора на рынке IT, бытовой техники, канцелярских товаров и офисной мебели. В декабре прошлого года этот же суд утвердил мировое соглашение "Связного" с Альфа-банком, по условиям которого ритейлер обязался выплатить банку более 6,7 миллиарда рублей долга с процентами до конца 2025 года. Также в декабре суд взыскал со "Связного" около 839 миллионов рублей по иску ПАО "Вымпел-Коммуникации". "Связной" (объединяет магазины под брендами "Связной" и "Евросеть") - крупнейшая розничная сеть в сегменте высоких технологий и крупнейший онлайн-продавец смартфонов в России. Сеть компании по состоянию на начало 2021 года насчитывала 5 тысяч магазинов в 1,3 тысячи населенных пунктов России.

https://ria.ru/20221205/megafon-1836316962.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, связной, россия