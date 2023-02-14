https://ria.ru/20230214/sudy-1851993297.html

Путин выразил надежду на укрепление государственности благодаря судам

Путин выразил надежду на укрепление государственности благодаря судам - РИА Новости, 14.02.2023

Путин выразил надежду на укрепление государственности благодаря судам

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что судебная система по руководством председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева 2023 году будет... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T17:13

2023-02-14T17:13

2023-02-14T17:26

владимир путин

вячеслав лебедев

политика

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что судебная система по руководством председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева 2023 году будет способствовать укреплению государственности.Путин во вторник по видеосвязи принял участие в совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.Он похвалил за работу в прошедшем году и выразил надежду, "что и в 2023 году судебная система будет развиваться, будет укрепляться, будет способствовать укреплению нашей государственности в целом".

https://ria.ru/20230214/udo-1851991981.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, вячеслав лебедев, политика