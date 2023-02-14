https://ria.ru/20230214/sudy-1851993297.html
Путин выразил надежду на укрепление государственности благодаря судам
Путин выразил надежду на укрепление государственности благодаря судам - РИА Новости, 14.02.2023
Путин выразил надежду на укрепление государственности благодаря судам
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что судебная система по руководством председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева 2023 году будет... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:13
2023-02-14T17:13
2023-02-14T17:26
владимир путин
вячеслав лебедев
политика
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что судебная система по руководством председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева 2023 году будет способствовать укреплению государственности.Путин во вторник по видеосвязи принял участие в совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.Он похвалил за работу в прошедшем году и выразил надежду, "что и в 2023 году судебная система будет развиваться, будет укрепляться, будет способствовать укреплению нашей государственности в целом".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, вячеслав лебедев, политика
Владимир Путин, Вячеслав Лебедев, Политика
17:13 14.02.2023 (обновлено: 17:26 14.02.2023)
Путин выразил надежду на укрепление государственности благодаря судам
Путин рассчитывает, что судебная система будет способствовать укреплению государственности
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что судебная система по руководством председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева 2023 году будет способствовать укреплению государственности.
Путин во вторник по видеосвязи принял участие в совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.
Он похвалил за работу в прошедшем году и выразил надежду, "что и в 2023 году судебная система будет развиваться, будет укрепляться, будет способствовать укреплению нашей государственности в целом".