https://ria.ru/20230214/sudi-1851974133.html
Путин призвал судей быть готовыми к цифровизации
Путин призвал судей быть готовыми к цифровизации - РИА Новости, 14.02.2023
Путин призвал судей быть готовыми к цифровизации
Российская судебная система должна быть полностью готова к цифровизации, и технически, и организационно, главное, чтобы при этом неукоснительно соблюдались... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:13
2023-02-14T16:13
2023-02-14T16:33
технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российская судебная система должна быть полностью готова к цифровизации, и технически, и организационно, главное, чтобы при этом неукоснительно соблюдались конституционные права граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе выступления президент отметил, что в декабре прошлого года внесены изменения в уголовно-процессуальный кодекс, которые регламентируют порядок проведения судебного заседания в уголовном процессе в формате видеоконференции."Абсолютно очевидно, что применение "цифры" в судопроизводстве будет только расширяться, и наша судебная система должна быть к этому полностью готова, и технически, и организационно, а главное, чтобы при этом неукоснительно соблюдались конституционные права граждан", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.
https://ria.ru/20230214/rossiya-1851972342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
16:13 14.02.2023 (обновлено: 16:33 14.02.2023)
Путин призвал судей быть готовыми к цифровизации
Президент Путин призвал российское судейское сообщество быть готовым к цифровизации