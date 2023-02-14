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Путин призвал судей быть готовыми к цифровизации - РИА Новости, 14.02.2023
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Путин призвал судей быть готовыми к цифровизации
Путин призвал судей быть готовыми к цифровизации - РИА Новости, 14.02.2023
Путин призвал судей быть готовыми к цифровизации
Российская судебная система должна быть полностью готова к цифровизации, и технически, и организационно, главное, чтобы при этом неукоснительно соблюдались... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:13
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технологии
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российская судебная система должна быть полностью готова к цифровизации, и технически, и организационно, главное, чтобы при этом неукоснительно соблюдались конституционные права граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе выступления президент отметил, что в декабре прошлого года внесены изменения в уголовно-процессуальный кодекс, которые регламентируют порядок проведения судебного заседания в уголовном процессе в формате видеоконференции."Абсолютно очевидно, что применение "цифры" в судопроизводстве будет только расширяться, и наша судебная система должна быть к этому полностью готова, и технически, и организационно, а главное, чтобы при этом неукоснительно соблюдались конституционные права граждан", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.
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технологии, россия, владимир путин
Технологии, Россия, Владимир Путин
16:13 14.02.2023 (обновлено: 16:33 14.02.2023)
 
Путин призвал судей быть готовыми к цифровизации

Президент Путин призвал российское судейское сообщество быть готовым к цифровизации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российская судебная система должна быть полностью готова к цифровизации, и технически, и организационно, главное, чтобы при этом неукоснительно соблюдались конституционные права граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе выступления президент отметил, что в декабре прошлого года внесены изменения в уголовно-процессуальный кодекс, которые регламентируют порядок проведения судебного заседания в уголовном процессе в формате видеоконференции.
"Абсолютно очевидно, что применение "цифры" в судопроизводстве будет только расширяться, и наша судебная система должна быть к этому полностью готова, и технически, и организационно, а главное, чтобы при этом неукоснительно соблюдались конституционные права граждан", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 16:08
Путин призвал судей защищать права и свободы россиян
 
ТехнологииРоссияВладимир Путин
 
 
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