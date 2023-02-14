https://ria.ru/20230214/sudi-1851974133.html

Путин призвал судей быть готовыми к цифровизации

Путин призвал судей быть готовыми к цифровизации - РИА Новости, 14.02.2023

Путин призвал судей быть готовыми к цифровизации

Российская судебная система должна быть полностью готова к цифровизации, и технически, и организационно, главное, чтобы при этом неукоснительно соблюдались... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:13

2023-02-14T16:13

2023-02-14T16:33

технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российская судебная система должна быть полностью готова к цифровизации, и технически, и организационно, главное, чтобы при этом неукоснительно соблюдались конституционные права граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе выступления президент отметил, что в декабре прошлого года внесены изменения в уголовно-процессуальный кодекс, которые регламентируют порядок проведения судебного заседания в уголовном процессе в формате видеоконференции."Абсолютно очевидно, что применение "цифры" в судопроизводстве будет только расширяться, и наша судебная система должна быть к этому полностью готова, и технически, и организационно, а главное, чтобы при этом неукоснительно соблюдались конституционные права граждан", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.

https://ria.ru/20230214/rossiya-1851972342.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, владимир путин