https://ria.ru/20230214/sud-1852004578.html

Военные суды в России удовлетворяют более половины исков, заявил судья

Военные суды в России удовлетворяют более половины исков, заявил судья - РИА Новости, 14.02.2023

Военные суды в России удовлетворяют более половины исков, заявил судья

Российские военные суды удовлетворяют более 60% исков военнослужащих, заявил председатель коллегии по делам военнослужащих ВС РФ Владимир Хомчик на Совещании... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T17:51

2023-02-14T17:51

2023-02-14T17:51

россия

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские военные суды удовлетворяют более 60% исков военнослужащих, заявил председатель коллегии по делам военнослужащих ВС РФ Владимир Хомчик на Совещании судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ. "Обращаются к нам по званию от генерала до рядового. В основном по вопросам, связанным с жилищным обеспечением, прохождением военной службы, некоторыми выплатами. Суды рассматривают и удовлетворяют более 60% требований", - сказал Хомчик во вторник. Так, в минувшем году суды удовлетворили 62% исков о защите жилищных прав и 55% - о довольствии.

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россия, безопасность, вооруженные силы рф