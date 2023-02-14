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Военные суды в России удовлетворяют более половины исков, заявил судья - РИА Новости, 14.02.2023
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Военные суды в России удовлетворяют более половины исков, заявил судья
Военные суды в России удовлетворяют более половины исков, заявил судья - РИА Новости, 14.02.2023
Военные суды в России удовлетворяют более половины исков, заявил судья
Российские военные суды удовлетворяют более 60% исков военнослужащих, заявил председатель коллегии по делам военнослужащих ВС РФ Владимир Хомчик на Совещании... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:51
2023-02-14T17:51
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские военные суды удовлетворяют более 60% исков военнослужащих, заявил председатель коллегии по делам военнослужащих ВС РФ Владимир Хомчик на Совещании судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ. "Обращаются к нам по званию от генерала до рядового. В основном по вопросам, связанным с жилищным обеспечением, прохождением военной службы, некоторыми выплатами. Суды рассматривают и удовлетворяют более 60% требований", - сказал Хомчик во вторник. Так, в минувшем году суды удовлетворили 62% исков о защите жилищных прав и 55% - о довольствии.
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россия, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
17:51 14.02.2023
 
Военные суды в России удовлетворяют более половины исков, заявил судья

Судья Хомчик: военные суды в России удовлетворяют более 60 процентов исков военнослужащих

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские военные суды удовлетворяют более 60% исков военнослужащих, заявил председатель коллегии по делам военнослужащих ВС РФ Владимир Хомчик на Совещании судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ.
"Обращаются к нам по званию от генерала до рядового. В основном по вопросам, связанным с жилищным обеспечением, прохождением военной службы, некоторыми выплатами. Суды рассматривают и удовлетворяют более 60% требований", - сказал Хомчик во вторник.
Так, в минувшем году суды удовлетворили 62% исков о защите жилищных прав и 55% - о довольствии.
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