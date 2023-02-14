https://ria.ru/20230214/sud-1851995765.html
Путин попросил судей внимательно относиться к защите прав военнослужащих
Путин попросил судей внимательно относиться к защите прав военнослужащих - РИА Новости, 14.02.2023
Путин попросил судей внимательно относиться к защите прав военнослужащих
Президент России Владимир Путин, обращаясь к судьям, выразил надежду, что они самым внимательным образом будут относиться к защите прав военнослужащих и их... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:23
2023-02-14T17:23
2023-02-14T17:23
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к судьям, выразил надежду, что они самым внимательным образом будут относиться к защите прав военнослужащих и их семей, отметив, что это не должно быть формально. "Вы прекрасно понимаете, все мы понимаем, что в условиях сегодняшнего дня, конечно, этот вопрос - вопрос защиты прав военнослужащих - имеет особое значение. Очень рассчитываю на то, что вы и все ваши коллеги будете работать ритмично и с высоким профессиональным уровнем. Самым внимательным образом относиться к защите законных прав наших военнослужащих и членов их семей, потому что часто это очень взаимосвязано, есть много пограничных вопросов", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации. Он попросил судей не относиться к этим вопросам формально, а "исходить из каждой конкретной жизненной ситуации".
https://ria.ru/20230214/sud-1851989456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин попросил судей внимательно относиться к защите прав военнослужащих
Путин попросил судей не относиться формально к защите прав военнослужащих и их семей
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к судьям, выразил надежду, что они самым внимательным образом будут относиться к защите прав военнослужащих и их семей, отметив, что это не должно быть формально.
"Вы прекрасно понимаете, все мы понимаем, что в условиях сегодняшнего дня, конечно, этот вопрос - вопрос защиты прав военнослужащих - имеет особое значение. Очень рассчитываю на то, что вы и все ваши коллеги будете работать ритмично и с высоким профессиональным уровнем. Самым внимательным образом относиться к защите законных прав наших военнослужащих и членов их семей, потому что часто это очень взаимосвязано, есть много пограничных вопросов", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.
Он попросил судей не относиться к этим вопросам формально, а "исходить из каждой конкретной жизненной ситуации".