https://ria.ru/20230214/sud-1851995765.html

Путин попросил судей внимательно относиться к защите прав военнослужащих

Путин попросил судей внимательно относиться к защите прав военнослужащих - РИА Новости, 14.02.2023

Путин попросил судей внимательно относиться к защите прав военнослужащих

Президент России Владимир Путин, обращаясь к судьям, выразил надежду, что они самым внимательным образом будут относиться к защите прав военнослужащих и их... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T17:23

2023-02-14T17:23

2023-02-14T17:23

общество

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750138064_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2353e5982a99c7b975e8b5ab7d778ab2.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к судьям, выразил надежду, что они самым внимательным образом будут относиться к защите прав военнослужащих и их семей, отметив, что это не должно быть формально. "Вы прекрасно понимаете, все мы понимаем, что в условиях сегодняшнего дня, конечно, этот вопрос - вопрос защиты прав военнослужащих - имеет особое значение. Очень рассчитываю на то, что вы и все ваши коллеги будете работать ритмично и с высоким профессиональным уровнем. Самым внимательным образом относиться к защите законных прав наших военнослужащих и членов их семей, потому что часто это очень взаимосвязано, есть много пограничных вопросов", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации. Он попросил судей не относиться к этим вопросам формально, а "исходить из каждой конкретной жизненной ситуации".

https://ria.ru/20230214/sud-1851989456.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин