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Путин попросил судей внимательно относиться к защите прав военнослужащих - РИА Новости, 14.02.2023
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Путин попросил судей внимательно относиться к защите прав военнослужащих
Путин попросил судей внимательно относиться к защите прав военнослужащих - РИА Новости, 14.02.2023
Путин попросил судей внимательно относиться к защите прав военнослужащих
Президент России Владимир Путин, обращаясь к судьям, выразил надежду, что они самым внимательным образом будут относиться к защите прав военнослужащих и их... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:23
2023-02-14T17:23
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к судьям, выразил надежду, что они самым внимательным образом будут относиться к защите прав военнослужащих и их семей, отметив, что это не должно быть формально. "Вы прекрасно понимаете, все мы понимаем, что в условиях сегодняшнего дня, конечно, этот вопрос - вопрос защиты прав военнослужащих - имеет особое значение. Очень рассчитываю на то, что вы и все ваши коллеги будете работать ритмично и с высоким профессиональным уровнем. Самым внимательным образом относиться к защите законных прав наших военнослужащих и членов их семей, потому что часто это очень взаимосвязано, есть много пограничных вопросов", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации. Он попросил судей не относиться к этим вопросам формально, а "исходить из каждой конкретной жизненной ситуации".
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
17:23 14.02.2023
 
Путин попросил судей внимательно относиться к защите прав военнослужащих

Путин попросил судей не относиться формально к защите прав военнослужащих и их семей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, обращаясь к судьям, выразил надежду, что они самым внимательным образом будут относиться к защите прав военнослужащих и их семей, отметив, что это не должно быть формально.
"Вы прекрасно понимаете, все мы понимаем, что в условиях сегодняшнего дня, конечно, этот вопрос - вопрос защиты прав военнослужащих - имеет особое значение. Очень рассчитываю на то, что вы и все ваши коллеги будете работать ритмично и с высоким профессиональным уровнем. Самым внимательным образом относиться к защите законных прав наших военнослужащих и членов их семей, потому что часто это очень взаимосвязано, есть много пограничных вопросов", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.
Он попросил судей не относиться к этим вопросам формально, а "исходить из каждой конкретной жизненной ситуации".
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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