https://ria.ru/20230214/sud-1851986284.html
Российские судьи в 2022 году рассмотрели более 40 миллионов дел
Российские судьи в 2022 году рассмотрели более 40 миллионов дел - РИА Новости, 14.02.2023
Российские судьи в 2022 году рассмотрели более 40 миллионов дел
Российские судьи в 2022 году рассмотрели более 40 миллионов различных дел, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:47
2023-02-14T16:47
2023-02-14T16:47
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские судьи в 2022 году рассмотрели более 40 миллионов различных дел, сообщил президент РФ Владимир Путин. "В 2022 году во всех видах судопроизводства судами рассмотрено более 40 миллионов дел - это на один миллион больше, чем годом ранее. Таким образом, нагрузка на судей, прежде всего судей общей юрисдикции, увеличилась", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ. По его словам, в связи с этим судьям предстоит выработать конкретные меры по оптимизации своей работы.
https://ria.ru/20230214/rossiya-1851972342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Российские судьи в 2022 году рассмотрели более 40 миллионов дел
Президент Путин: в 2022 году российские судьи рассмотрели более 40 миллионов дел