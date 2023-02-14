https://ria.ru/20230214/sud-1851986284.html

Российские судьи в 2022 году рассмотрели более 40 миллионов дел

Российские судьи в 2022 году рассмотрели более 40 миллионов дел - РИА Новости, 14.02.2023

Российские судьи в 2022 году рассмотрели более 40 миллионов дел

Российские судьи в 2022 году рассмотрели более 40 миллионов различных дел, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:47

2023-02-14T16:47

2023-02-14T16:47

общество

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/97237/53/972375375_0:197:2756:1747_1920x0_80_0_0_bbef288ec68941f48952c9fd0e8f91c3.jpg

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российские судьи в 2022 году рассмотрели более 40 миллионов различных дел, сообщил президент РФ Владимир Путин. "В 2022 году во всех видах судопроизводства судами рассмотрено более 40 миллионов дел - это на один миллион больше, чем годом ранее. Таким образом, нагрузка на судей, прежде всего судей общей юрисдикции, увеличилась", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ. По его словам, в связи с этим судьям предстоит выработать конкретные меры по оптимизации своей работы.

https://ria.ru/20230214/rossiya-1851972342.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин