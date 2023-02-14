https://ria.ru/20230214/sud-1851975105.html

Судебная система способна защитить интересы россиян вне ЕСПЧ, заявил Путин

Судебная система способна защитить интересы россиян вне ЕСПЧ, заявил Путин - РИА Новости, 14.02.2023

Судебная система способна защитить интересы россиян вне ЕСПЧ, заявил Путин

Национальная судебная система способна надежно защитить граждан, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:16

2023-02-14T16:16

2023-02-14T18:26

россия

европейский суд по правам человека (еспч)

владимир путин

москва

совет европы

парламентская ассамблея совета европы

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Национальная судебная система способна надежно защитить граждан, заявил президент России Владимир Путин.На совещании судей судов общей юрисдикции глава государства уделил внимание дискуссии вокруг выхода России из Совета Европы и последствиям этого решения."Вопрос был поставлен прямо: не повлечет ли выход из ЕСПЧ снижение уровня защиты прав и свобод граждан в нашей стране? Я не буду скрывать: и я тоже об этом задумался, потому что мы должны обеспечить интересы граждан, обеспечить в любом случае. Но в конечном итоге, на мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна надежно защитить", — сказал он.Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать российской Конституции. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Россия не может быть членом Совета. Решение вступило в силу с 16 марта.Для российской стороны действие Европейской конвенции по правам человека закончилось одновременно с ее членством в организации.

https://ria.ru/20230214/espch-1851974860.html

https://ria.ru/20230203/diplomatiya-1849404506.html

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россия, европейский суд по правам человека (еспч), владимир путин, москва, совет европы, парламентская ассамблея совета европы