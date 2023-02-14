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Судебная система способна защитить интересы россиян вне ЕСПЧ, заявил Путин - РИА Новости, 14.02.2023
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Судебная система способна защитить интересы россиян вне ЕСПЧ, заявил Путин
Судебная система способна защитить интересы россиян вне ЕСПЧ, заявил Путин - РИА Новости, 14.02.2023
Судебная система способна защитить интересы россиян вне ЕСПЧ, заявил Путин
Национальная судебная система способна надежно защитить граждан, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:16
2023-02-14T18:26
россия
европейский суд по правам человека (еспч)
владимир путин
москва
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Национальная судебная система способна надежно защитить граждан, заявил президент России Владимир Путин.На совещании судей судов общей юрисдикции глава государства уделил внимание дискуссии вокруг выхода России из Совета Европы и последствиям этого решения."Вопрос был поставлен прямо: не повлечет ли выход из ЕСПЧ снижение уровня защиты прав и свобод граждан в нашей стране? Я не буду скрывать: и я тоже об этом задумался, потому что мы должны обеспечить интересы граждан, обеспечить в любом случае. Но в конечном итоге, на мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна надежно защитить", — сказал он.Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать российской Конституции. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Россия не может быть членом Совета. Решение вступило в силу с 16 марта.Для российской стороны действие Европейской конвенции по правам человека закончилось одновременно с ее членством в организации.
https://ria.ru/20230214/espch-1851974860.html
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россия, европейский суд по правам человека (еспч), владимир путин, москва, совет европы, парламентская ассамблея совета европы
Россия, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Владимир Путин, Москва, Совет Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы
16:16 14.02.2023 (обновлено: 18:26 14.02.2023)
 
Судебная система способна защитить интересы россиян вне ЕСПЧ, заявил Путин

Путин: Россия должна обеспечить интересы граждан, а судебная система способна их защитить

© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Национальная судебная система способна надежно защитить граждан, заявил президент России Владимир Путин.
На совещании судей судов общей юрисдикции глава государства уделил внимание дискуссии вокруг выхода России из Совета Европы и последствиям этого решения.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 16:15
Путин объяснил причины неисполнения решений ЕСПЧ в России
"Вопрос был поставлен прямо: не повлечет ли выход из ЕСПЧ снижение уровня защиты прав и свобод граждан в нашей стране? Я не буду скрывать: и я тоже об этом задумался, потому что мы должны обеспечить интересы граждан, обеспечить в любом случае. Но в конечном итоге, на мой взгляд, наша судебная система, используя национальные судебные механизмы, способна надежно защитить", — сказал он.
Москва 15 марта 2022 года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать российской Конституции. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Россия не может быть членом Совета. Решение вступило в силу с 16 марта.
Для российской стороны действие Европейской конвенции по правам человека закончилось одновременно с ее членством в организации.
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РоссияЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Владимир ПутинМоскваСовет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета Европы
 
 
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