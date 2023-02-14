https://ria.ru/20230214/subsidii-1852029287.html
Миронов предложил субсидировать посылки военнослужащим от родных
Миронов предложил субсидировать посылки военнослужащим от родных - РИА Новости, 14.02.2023
Миронов предложил субсидировать посылки военнослужащим от родных
Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил субсидировать одну посылку... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T19:48
2023-02-14T19:48
2023-02-14T19:56
общество
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил субсидировать одну посылку военнослужащим от родных в месяц за счет федерального бюджета. "Было бы правильно, если бы федеральный бюджет помог "Почте России", субсидировал бы передачу одной посылки в месяц весом до 10 килограмм каждому военнослужащему от родных и близких", - сказал Миронов в ходе встречи. Кроме того, Миронов предложил рассмотреть вопрос о компенсации родным добровольцев дороги до госпиталя, в котором находится раненый доброволец. "Сейчас, когда боец ранен и находится на излечении, то родственники, которые приезжают к нему навестить его в госпитале – дорога до этого места, где он находится на излечении, оплачивается министерством обороны. Но это речь о военнослужащих. А вот добровольцы, которые сейчас воюют, у них такой категории нет. Я тоже подготовил для вас письмо и прошу его рассмотреть", - добавил Миронов. Путин выслушал все предложения Миронова и предложил ему обсудить каждое из них.
https://ria.ru/20230209/zakon-1850834967.html
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общество, россия, сергей миронов, владимир путин, почта россии
Общество, Россия, Сергей Миронов, Владимир Путин, Почта России
19:48 14.02.2023 (обновлено: 19:56 14.02.2023)
Миронов предложил субсидировать посылки военнослужащим от родных
Миронов в ходе встречи с Путиным предложил субсидировать посылки военнослужащим от родных
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил субсидировать одну посылку военнослужащим от родных в месяц за счет федерального бюджета.
"Было бы правильно, если бы федеральный бюджет помог "Почте России
", субсидировал бы передачу одной посылки в месяц весом до 10 килограмм каждому военнослужащему от родных и близких", - сказал Миронов в ходе встречи.
Кроме того, Миронов предложил рассмотреть вопрос о компенсации родным добровольцев дороги до госпиталя, в котором находится раненый доброволец.
"Сейчас, когда боец ранен и находится на излечении, то родственники, которые приезжают к нему навестить его в госпитале – дорога до этого места, где он находится на излечении, оплачивается министерством обороны. Но это речь о военнослужащих. А вот добровольцы, которые сейчас воюют, у них такой категории нет. Я тоже подготовил для вас письмо и прошу его рассмотреть", - добавил Миронов.
Путин выслушал все предложения Миронова и предложил ему обсудить каждое из них.