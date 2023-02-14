https://ria.ru/20230214/stroitelstvo-1851969205.html
Бочкарев рассказал о ходе строительства ремонтного корпуса депо "Южное"
Бочкарев рассказал о ходе строительства ремонтного корпуса депо "Южное" - РИА Новости, 14.02.2023
Бочкарев рассказал о ходе строительства ремонтного корпуса депо "Южное"
Монолитные конструкции отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное" в Москве готовы на 80%, а металлоконструкции - на 85%, сообщила пресс-служба столичного... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:59
2023-02-14T15:59
2023-02-14T15:59
андрей бочкарев
москва
стройкомплекс москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_0:64:2746:1609_1920x0_80_0_0_c96c1bcf894866339ad151b9dce0ff5b.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Недвижимость. Монолитные конструкции отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное" в Москве готовы на 80%, а металлоконструкции - на 85%, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. "На территории электродепо "Южное" продолжается строительство отстойно-ремонтного корпуса общей площадью более 40 тысяч квадратных метров. Помимо монолитных работ и устройства металлоконструкций, строители ведут монтаж стеновых панелей для обеспечения теплового контура. Также начаты подготовительные работы для монтажа внутренних инженерных сетей", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева. По его словам, продолжается монтаж подрельсовых эстакад. Также завершается устройство монолитных конструкций смотровых канав и силовых полов. "Будущий отстойно-ремонтный корпус обеспечит ежедневное техобслуживание 30 электропоездов и ночной отстой 25 составов. Здесь будут оборудованы 33 канавы для технического осмотра и ремонта различной степени сложности, а также производственные мастерские и камера мойки", – отметил Бочкарев. Кроме того, добавил он, строители возводят второй и третий этажи административно-бытового корпуса. Развернуто строительство вспомогательных зданий и сооружений электродепо: мотодепо, тягово-понизительной подстанции, центрального теплового пункта, компрессорной и насосной станции. В настоящее время в Москве насчитывается 20 действующих электродепо. В стадии реконструкции и строительства находятся шесть: "Нижегородское", "Южное", "Саларьево", "Владыкино", "Выхино", "Аминьевское".
https://ria.ru/20221006/depo-1821900139.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_38a3872e06a707db69857df0f9b21751.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Стройкомплекс Москвы
МОСКВА, 14 фев - РИА Недвижимость. Монолитные конструкции отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное" в Москве готовы на 80%, а металлоконструкции - на 85%, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса.
"На территории электродепо "Южное" продолжается строительство отстойно-ремонтного корпуса общей площадью более 40 тысяч квадратных метров. Помимо монолитных работ и устройства металлоконструкций, строители ведут монтаж стеновых панелей для обеспечения теплового контура. Также начаты подготовительные работы для монтажа внутренних инженерных сетей", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева
.
По его словам, продолжается монтаж подрельсовых эстакад. Также завершается устройство монолитных конструкций смотровых канав и силовых полов.
"Будущий отстойно-ремонтный корпус обеспечит ежедневное техобслуживание 30 электропоездов и ночной отстой 25 составов. Здесь будут оборудованы 33 канавы для технического осмотра и ремонта различной степени сложности, а также производственные мастерские и камера мойки", – отметил Бочкарев.
Кроме того, добавил он, строители возводят второй и третий этажи административно-бытового корпуса. Развернуто строительство вспомогательных зданий и сооружений электродепо: мотодепо, тягово-понизительной подстанции, центрального теплового пункта, компрессорной и насосной станции.
В настоящее время в Москве насчитывается 20 действующих электродепо. В стадии реконструкции и строительства находятся шесть: "Нижегородское", "Южное", "Саларьево", "Владыкино", "Выхино", "Аминьевское".