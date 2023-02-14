https://ria.ru/20230214/stroitelstvo-1851969205.html

Бочкарев рассказал о ходе строительства ремонтного корпуса депо "Южное"

Бочкарев рассказал о ходе строительства ремонтного корпуса депо "Южное" - РИА Новости, 14.02.2023

Бочкарев рассказал о ходе строительства ремонтного корпуса депо "Южное"

Монолитные конструкции отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное" в Москве готовы на 80%, а металлоконструкции - на 85%, сообщила пресс-служба столичного... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:59

2023-02-14T15:59

2023-02-14T15:59

андрей бочкарев

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 14 фев - РИА Недвижимость. Монолитные конструкции отстойно-ремонтного корпуса электродепо "Южное" в Москве готовы на 80%, а металлоконструкции - на 85%, сообщила пресс-служба столичного стройкомплекса. "На территории электродепо "Южное" продолжается строительство отстойно-ремонтного корпуса общей площадью более 40 тысяч квадратных метров. Помимо монолитных работ и устройства металлоконструкций, строители ведут монтаж стеновых панелей для обеспечения теплового контура. Также начаты подготовительные работы для монтажа внутренних инженерных сетей", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по строительству Андрея Бочкарева. По его словам, продолжается монтаж подрельсовых эстакад. Также завершается устройство монолитных конструкций смотровых канав и силовых полов. "Будущий отстойно-ремонтный корпус обеспечит ежедневное техобслуживание 30 электропоездов и ночной отстой 25 составов. Здесь будут оборудованы 33 канавы для технического осмотра и ремонта различной степени сложности, а также производственные мастерские и камера мойки", – отметил Бочкарев. Кроме того, добавил он, строители возводят второй и третий этажи административно-бытового корпуса. Развернуто строительство вспомогательных зданий и сооружений электродепо: мотодепо, тягово-понизительной подстанции, центрального теплового пункта, компрессорной и насосной станции. В настоящее время в Москве насчитывается 20 действующих электродепо. В стадии реконструкции и строительства находятся шесть: "Нижегородское", "Южное", "Саларьево", "Владыкино", "Выхино", "Аминьевское".

https://ria.ru/20221006/depo-1821900139.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, москва, стройкомплекс москвы