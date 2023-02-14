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Власти США: данных, что сбитые аппараты были разведывательными, пока нет - РИА Новости, 14.02.2023
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Власти США: данных, что сбитые аппараты были разведывательными, пока нет
Власти США: данных, что сбитые аппараты были разведывательными, пока нет - РИА Новости, 14.02.2023
Власти США: данных, что сбитые аппараты были разведывательными, пока нет
У США все еще нет данных о том, что сбитые в последние дни летательные аппараты вели разведдеятельность, их принадлежность не определена, сообщил во вторник на... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T22:14
2023-02-14T22:14
в мире
сша
вашингтон (штат)
джон кирби
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. У США все еще нет данных о том, что сбитые в последние дни летательные аппараты вели разведдеятельность, их принадлежность не определена, сообщил во вторник на брифинге представитель белого дома Джон Кирби. По словам Кирби, специалисты в США не исключают, что сбитые объекты могли являться коммерческими или исследовательскими аппаратами, но пока не имеют однозначных данных об этом. Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней. Первым и самым крупным оказался китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне.
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в мире, сша, вашингтон (штат), джон кирби, министерство обороны сша, пекин
В мире, США, Вашингтон (штат), Джон Кирби, Министерство обороны США, Пекин
22:14 14.02.2023
 
Власти США: данных, что сбитые аппараты были разведывательными, пока нет

Белый дом: у США пока нет данных о том, что сбитые аппараты были разведывательными

© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. У США все еще нет данных о том, что сбитые в последние дни летательные аппараты вели разведдеятельность, их принадлежность не определена, сообщил во вторник на брифинге представитель белого дома Джон Кирби.
"У нас нет свидетельств, которые бы подтверждали, что они вели разведку от лица какого-либо правительства", - сказал Кирби, подчеркнув, что американские специалисты все еще не получили доступ к обломкам сбитых в последние дни объектов. Он также сообщил, что пока "ни одна компания или лицо не заявили о своей принадлежности к какому-либо из этих аппаратов".
По словам Кирби, специалисты в США не исключают, что сбитые объекты могли являться коммерческими или исследовательскими аппаратами, но пока не имеют однозначных данных об этом.
Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней. Первым и самым крупным оказался китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне.
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