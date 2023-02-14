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Власти США: данных, что сбитые аппараты были разведывательными, пока нет

Власти США: данных, что сбитые аппараты были разведывательными, пока нет - РИА Новости, 14.02.2023

Власти США: данных, что сбитые аппараты были разведывательными, пока нет

У США все еще нет данных о том, что сбитые в последние дни летательные аппараты вели разведдеятельность, их принадлежность не определена, сообщил во вторник на... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T22:14

2023-02-14T22:14

2023-02-14T22:14

в мире

сша

вашингтон (штат)

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. У США все еще нет данных о том, что сбитые в последние дни летательные аппараты вели разведдеятельность, их принадлежность не определена, сообщил во вторник на брифинге представитель белого дома Джон Кирби. По словам Кирби, специалисты в США не исключают, что сбитые объекты могли являться коммерческими или исследовательскими аппаратами, но пока не имеют однозначных данных об этом. Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней. Первым и самым крупным оказался китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены, сообщили ранее в Пентагоне.

https://ria.ru/20230214/oruzhie-1852037100.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

в мире, сша, вашингтон (штат), джон кирби, министерство обороны сша, пекин