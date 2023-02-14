https://ria.ru/20230214/ssha-1851836961.html
В Пентагоне рассказали, как выглядел сбитый над Канадой воздушный объект
В Пентагоне рассказали, как выглядел сбитый над Канадой воздушный объект - РИА Новости, 14.02.2023
В Пентагоне рассказали, как выглядел сбитый над Канадой воздушный объект
Летательный аппарат, сбитый американскими военными над Канадой, выглядел как небольшой металлический шар с подвешенным к нему грузом, передает телеканал CNN со... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T03:14
2023-02-14T03:14
2023-02-14T05:00
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Летательный аппарат, сбитый американскими военными над Канадой, выглядел как небольшой металлический шар с подвешенным к нему грузом, передает телеканал CNN со ссылкой на материалы Пентагона, направленные в конгресс. Власти США пока не могут установить характер, принадлежность и назначение трех объектов, которые были перехвачены на прошлой неделе над Аляской, Канадой и озером Гурон. "Неопознанный летающий объект, сбитый в субботу в канадском воздушном пространстве, выглядел как небольшой металлический воздушный шар с грузом, подвешенным к нему снизу", - цитирует CNN уведомление Пентагона. Военные также сообщили законодателям, что последний сбитый объект в воскресенье "медленно опустился" в воды озера Гурон после того, как его поразила ракета. Корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон написал у себя в Twitter, что сбить цель над озером истребителю F-16 удалось со второй попытки. "Потребовалась вторая ракета "воздух-воздух" Sidewinder. Каждый Sidewinder стоит более 400 тысяч долларов", - сообщил журналист.
https://ria.ru/20230213/ssha-1851818061.html
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в мире, канада, сша, аляска, министерство обороны сша, f-16
В мире, Канада, США, Аляска, Министерство обороны США, F-16
03:14 14.02.2023 (обновлено: 05:00 14.02.2023)
В Пентагоне рассказали, как выглядел сбитый над Канадой воздушный объект
CNN: в Пентагоне заявили, что сбитый над Канадой объект выглядел как металлический шар