https://ria.ru/20230214/ssha-1851836961.html

В Пентагоне рассказали, как выглядел сбитый над Канадой воздушный объект

В Пентагоне рассказали, как выглядел сбитый над Канадой воздушный объект - РИА Новости, 14.02.2023

В Пентагоне рассказали, как выглядел сбитый над Канадой воздушный объект

Летательный аппарат, сбитый американскими военными над Канадой, выглядел как небольшой металлический шар с подвешенным к нему грузом, передает телеканал CNN со... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T03:14

2023-02-14T03:14

2023-02-14T05:00

в мире

канада

сша

аляска

министерство обороны сша

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441327_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_7d1e39e9fbb42bd8a595d1e931817e15.jpg

ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Летательный аппарат, сбитый американскими военными над Канадой, выглядел как небольшой металлический шар с подвешенным к нему грузом, передает телеканал CNN со ссылкой на материалы Пентагона, направленные в конгресс. Власти США пока не могут установить характер, принадлежность и назначение трех объектов, которые были перехвачены на прошлой неделе над Аляской, Канадой и озером Гурон. "Неопознанный летающий объект, сбитый в субботу в канадском воздушном пространстве, выглядел как небольшой металлический воздушный шар с грузом, подвешенным к нему снизу", - цитирует CNN уведомление Пентагона. Военные также сообщили законодателям, что последний сбитый объект в воскресенье "медленно опустился" в воды озера Гурон после того, как его поразила ракета. Корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон написал у себя в Twitter, что сбить цель над озером истребителю F-16 удалось со второй попытки. "Потребовалась вторая ракета "воздух-воздух" Sidewinder. Каждый Sidewinder стоит более 400 тысяч долларов", - сообщил журналист.

https://ria.ru/20230213/ssha-1851818061.html

https://ria.ru/20230213/aerostat-1851823201.html

канада

сша

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, сша, аляска, министерство обороны сша, f-16