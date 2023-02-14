https://ria.ru/20230214/srok-1851965481.html

В Ярославле дали условный срок работнику магазина, ударившему ребенка

В Ярославле дали условный срок работнику магазина, ударившему ребенка - РИА Новости, 14.02.2023

В Ярославле дали условный срок работнику магазина, ударившему ребенка

Работник магазина в Ярославле, ударивший 13-летнего мальчика, который конфликтовал с его сыном, и заставивший его извиняться на коленях, приговорен к 1,5 годам... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:48

2023-02-14T15:48

2023-02-14T15:48

ярославль

пятерочка (сеть магазинов)

ярославский областной суд

происшествия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Работник магазина в Ярославле, ударивший 13-летнего мальчика, который конфликтовал с его сыном, и заставивший его извиняться на коленях, приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. В октябре прошлого года в соцсетях и СМИ появилось видео, как работник магазина "Пятерочка" на улице бьет мальчика рукой по лицу и заставляет его встать на колени, чтобы тот извинился перед его сыном, которого ударил. Мальчик поясняет, что ударил потому, что тот обозвал его мать. В процессе ругани работник магазина упоминает, что "простил" мальчику кражу, тот соглашается с этим. Позже в соцсетях появилось видео с извинениями мужчины на камеру - он говорит, что у него шесть детей, и он их любит. Мужчина предстал перед судом по обвинению в хулиганстве. "Приговором Фрунзенского районного суда г. Ярославля Рахман Косаев признан виновным в хулиганстве… ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - сообщила Козлова. Она уточнила, что приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20230130/achinsk-1848295560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

ярославль, пятерочка (сеть магазинов), ярославский областной суд, происшествия, ярославская область