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В Ярославле дали условный срок работнику магазина, ударившему ребенка - РИА Новости, 14.02.2023
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В Ярославле дали условный срок работнику магазина, ударившему ребенка
В Ярославле дали условный срок работнику магазина, ударившему ребенка - РИА Новости, 14.02.2023
В Ярославле дали условный срок работнику магазина, ударившему ребенка
Работник магазина в Ярославле, ударивший 13-летнего мальчика, который конфликтовал с его сыном, и заставивший его извиняться на коленях, приговорен к 1,5 годам... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:48
2023-02-14T15:48
ярославль
пятерочка (сеть магазинов)
ярославский областной суд
происшествия
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Работник магазина в Ярославле, ударивший 13-летнего мальчика, который конфликтовал с его сыном, и заставивший его извиняться на коленях, приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. В октябре прошлого года в соцсетях и СМИ появилось видео, как работник магазина "Пятерочка" на улице бьет мальчика рукой по лицу и заставляет его встать на колени, чтобы тот извинился перед его сыном, которого ударил. Мальчик поясняет, что ударил потому, что тот обозвал его мать. В процессе ругани работник магазина упоминает, что "простил" мальчику кражу, тот соглашается с этим. Позже в соцсетях появилось видео с извинениями мужчины на камеру - он говорит, что у него шесть детей, и он их любит. Мужчина предстал перед судом по обвинению в хулиганстве. "Приговором Фрунзенского районного суда г. Ярославля Рахман Косаев признан виновным в хулиганстве… ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - сообщила Козлова. Она уточнила, что приговор в законную силу не вступил.
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ярославль, пятерочка (сеть магазинов), ярославский областной суд, происшествия, ярославская область
Ярославль, Пятерочка (сеть магазинов), Ярославский областной суд, Происшествия, Ярославская область
15:48 14.02.2023
 
В Ярославле дали условный срок работнику магазина, ударившему ребенка

Ударивший подростка работник магазина в Ярославле получил условный срок

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Работник магазина в Ярославле, ударивший 13-летнего мальчика, который конфликтовал с его сыном, и заставивший его извиняться на коленях, приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
В октябре прошлого года в соцсетях и СМИ появилось видео, как работник магазина "Пятерочка" на улице бьет мальчика рукой по лицу и заставляет его встать на колени, чтобы тот извинился перед его сыном, которого ударил. Мальчик поясняет, что ударил потому, что тот обозвал его мать. В процессе ругани работник магазина упоминает, что "простил" мальчику кражу, тот соглашается с этим. Позже в соцсетях появилось видео с извинениями мужчины на камеру - он говорит, что у него шесть детей, и он их любит.
Мужчина предстал перед судом по обвинению в хулиганстве.
"Приговором Фрунзенского районного суда г. Ярославля Рахман Косаев признан виновным в хулиганстве… ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года", - сообщила Козлова.
Она уточнила, что приговор в законную силу не вступил.
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ЯрославльПятерочка (сеть магазинов)Ярославский областной судПроисшествияЯрославская область
 
 
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