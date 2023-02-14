https://ria.ru/20230214/spisok-1852001096.html
Евросоюз осенью пересмотрит черный список стран по налоговым режимам
Евросоюз осенью пересмотрит черный список стран по налоговым режимам - РИА Новости, 14.02.2023
Евросоюз осенью пересмотрит черный список стран по налоговым режимам
Евросоюз будет пересматривать черный список стран по налоговым режимам, куда во вторник была внесена Россия, ближайшей осенью, сообщил исполнительный... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:41
2023-02-14T17:41
2023-02-14T17:41
россия
коста-рика
валдис домбровскис
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Евросоюз будет пересматривать черный список стран по налоговым режимам, куда во вторник была внесена Россия, ближайшей осенью, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции. Совет ЕС во вторник решил добавить Россию, а также Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова в так называемый список ЕС "по юрисдикциям, не сотрудничающим для налоговых целей". Этот список был составлен в декабре 2017 года и регулярно обновляется, страны могут добавляться и исключаться из него. Цель списка - продвижение надлежащего налогового управления в мире. Специальная группа Совета ЕС, которая готовит обновления списка, проверила новое российское законодательство, принятое в 2022 году, на соответствие определённых критериям надлежащего налогового управления. Эта группа посчитала, что Россия не выполнила свое обязательство по устранению "вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний", сообщил Совет ЕС, принявший решение о внесении России в черный список.
https://ria.ru/20230214/ofshory-1851948187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, коста-рика, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия
Россия, Коста-Рика, Валдис Домбровскис, Евросоюз, Еврокомиссия
Евросоюз осенью пересмотрит черный список стран по налоговым режимам
ЕК: Евросоюз будет пересматривать черный список стран по налоговым режимам осенью
БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Евросоюз будет пересматривать черный список стран по налоговым режимам, куда во вторник была внесена Россия, ближайшей осенью, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции.
"Список не сотрудничающих налоговых юрисдикций обновляется дважды в год. Следующий (пересмотр - ред.) будет осенью, предположительно в октябре", - сообщил он.
Совет ЕС
во вторник решил добавить Россию, а также Британские Виргинские острова, Коста-Рику
, Маршалловы острова
в так называемый список ЕС "по юрисдикциям, не сотрудничающим для налоговых целей".
Этот список был составлен в декабре 2017 года и регулярно обновляется, страны могут добавляться и исключаться из него. Цель списка - продвижение надлежащего налогового управления в мире.
Специальная группа Совета ЕС, которая готовит обновления списка, проверила новое российское законодательство, принятое в 2022 году, на соответствие определённых критериям надлежащего налогового управления. Эта группа посчитала, что Россия не выполнила свое обязательство по устранению "вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний", сообщил Совет ЕС, принявший решение о внесении России в черный список.