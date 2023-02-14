https://ria.ru/20230214/spisok-1852001096.html

Евросоюз осенью пересмотрит черный список стран по налоговым режимам

Евросоюз осенью пересмотрит черный список стран по налоговым режимам - РИА Новости, 14.02.2023

Евросоюз осенью пересмотрит черный список стран по налоговым режимам

Евросоюз будет пересматривать черный список стран по налоговым режимам, куда во вторник была внесена Россия, ближайшей осенью, сообщил исполнительный... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T17:41

2023-02-14T17:41

2023-02-14T17:41

россия

коста-рика

валдис домбровскис

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812882784_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_5178b3f56543f90072152e8ea6a91e35.jpg

БРЮССЕЛЬ, 14 фев - РИА Новости. Евросоюз будет пересматривать черный список стран по налоговым режимам, куда во вторник была внесена Россия, ближайшей осенью, сообщил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции. Совет ЕС во вторник решил добавить Россию, а также Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы острова в так называемый список ЕС "по юрисдикциям, не сотрудничающим для налоговых целей". Этот список был составлен в декабре 2017 года и регулярно обновляется, страны могут добавляться и исключаться из него. Цель списка - продвижение надлежащего налогового управления в мире. Специальная группа Совета ЕС, которая готовит обновления списка, проверила новое российское законодательство, принятое в 2022 году, на соответствие определённых критериям надлежащего налогового управления. Эта группа посчитала, что Россия не выполнила свое обязательство по устранению "вредных аспектов специального режима для международных холдинговых компаний", сообщил Совет ЕС, принявший решение о внесении России в черный список.

https://ria.ru/20230214/ofshory-1851948187.html

россия

коста-рика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, коста-рика, валдис домбровскис, евросоюз, еврокомиссия