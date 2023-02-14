https://ria.ru/20230214/spetsoperatsiya-1851955871.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.02.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.02.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:50

2023-02-14T15:50

2023-02-14T15:50

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 14 февраля 2023 годаЗа минувшие сутки в ходе наступательных действий Южной группировки войск на Донецком направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих. На Купянском и Краснолиманском направлениях ВСУ потеряли около 170 военных. Нанесено поражение живой силе и технике противника на Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях.Параллельно ликвидированы 93 артиллерийских расчета, 108 районов скопления живой силы и техники, три склада боеприпасов, ангар с военной техникой, пункт управления подразделением РЭБ. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолет Миг-29, вертолет Ми-8, семь беспилотников, четыре реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 385 самолетов, 208 вертолетов, 3121 беспилотник, 404 зенитных ракетных комплекса, 1019 реактивных систем залпового огня, 7859 танков и других бронемашин, 4091 орудие полевой артиллерии и 8377 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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