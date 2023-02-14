https://ria.ru/20230214/soveschanie-1851953184.html

Путин проведет совещание с правительством

Путин проведет совещание с правительством - РИА Новости, 14.02.2023

Путин проведет совещание с правительством

Президент России Владимир Путин 15 февраля проведет совещание с членами правительства, на встрече обсудят основные направления налогового администрирования в... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:05

2023-02-14T15:05

2023-02-14T15:12

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 15 февраля проведет совещание с членами правительства, на встрече обсудят основные направления налогового администрирования в 2023 году, сообщает пресс-служба Кремля."Пятнадцатого февраля Путин проведет очередное совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференцсвязи. Основной темой встречи станет обсуждение основных направлений налогового администрирования в 2023 году. С докладом выступит руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Егоров", - говорится в сообщении.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.Также в среду Путин примет участие в открытии новых объектов здравоохранения."Президент России в формате видеоконференцсвязи примет участие в открытии новых объектов здравоохранения в ряде субъектов Российской Федерации. В начале мероприятия министр здравоохранения РФ (Михаил – ред.) Мурашко доложит главе государства о планах строительства и реконструкции больниц, поликлиник и ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов – ред.) на 2023 год", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230214/ofshory-1851948187.html

https://ria.ru/20230204/onkokliniki-1849772308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин