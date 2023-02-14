21:22 14.02.2023 (обновлено: 21:30 14.02.2023)
Путин обсудил с Алиевым развитие торгово-экономического сотрудничества
Путин обсудил с главой Азербайджана Алиевым развитие торгово-экономического сотрудничества
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, включая проекты в энергетике и транспорте, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта", - говорится в сообщении.
Кроме того, президенты рассмотрели текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа.
Путин и Алиев отметили важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Кроме того, в этом контексте подтвержден настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне.
Главы государств условились о продолжении контактов в различных форматах.
13 февраля, 16:01Азербайджан утвердил новых поставщиков кормов для животных из России