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Путин обсудил с Алиевым развитие торгово-экономического сотрудничества - РИА Новости, 14.02.2023
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Путин обсудил с Алиевым развитие торгово-экономического сотрудничества
Путин обсудил с Алиевым развитие торгово-экономического сотрудничества - РИА Новости, 14.02.2023
Путин обсудил с Алиевым развитие торгово-экономического сотрудничества
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T21:22
2023-02-14T21:30
владимир путин
цены на нефть
россия
азербайджан
армения
ильхам алиев
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, включая проекты в энергетике и транспорте, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта", - говорится в сообщении.Кроме того, президенты рассмотрели текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа.Путин и Алиев отметили важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Кроме того, в этом контексте подтвержден настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне.Главы государств условились о продолжении контактов в различных форматах.
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владимир путин, цены на нефть, россия, азербайджан, армения, ильхам алиев
Владимир Путин, Цены на нефть, Россия, Азербайджан, Армения, Ильхам Алиев
21:22 14.02.2023 (обновлено: 21:30 14.02.2023)
 
Путин обсудил с Алиевым развитие торгово-экономического сотрудничества

Путин обсудил с главой Азербайджана Алиевым развитие торгово-экономического сотрудничества

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, включая проекты в энергетике и транспорте, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта", - говорится в сообщении.
Кроме того, президенты рассмотрели текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа.
Путин и Алиев отметили важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Кроме того, в этом контексте подтвержден настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне.
Главы государств условились о продолжении контактов в различных форматах.
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Владимир ПутинЦены на нефтьРоссияАзербайджанАрменияИльхам Алиев
 
 
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