https://ria.ru/20230214/sotrudnichestvo-1852038916.html

Путин обсудил с Алиевым развитие торгово-экономического сотрудничества

Путин обсудил с Алиевым развитие торгово-экономического сотрудничества - РИА Новости, 14.02.2023

Путин обсудил с Алиевым развитие торгово-экономического сотрудничества

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T21:22

2023-02-14T21:22

2023-02-14T21:30

владимир путин

цены на нефть

россия

азербайджан

армения

ильхам алиев

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества, включая проекты в энергетике и транспорте, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта", - говорится в сообщении.Кроме того, президенты рассмотрели текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа.Путин и Алиев отметили важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. Кроме того, в этом контексте подтвержден настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне.Главы государств условились о продолжении контактов в различных форматах.

https://ria.ru/20230213/korm-1851726596.html

россия

азербайджан

армения

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, цены на нефть, россия, азербайджан, армения, ильхам алиев