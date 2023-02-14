https://ria.ru/20230214/snegopad-1851931454.html
Ростов-на-Дону накрыл снегопад
Ростов-на-Дону накрыл снегопад - РИА Новости, 14.02.2023
Ростов-на-Дону накрыл снегопад
Сильный снегопад накрыл Ростов-на-Дону во вторник, осложнив движение транспорта в городе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:54
2023-02-14T13:54
2023-02-14T13:54
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев- РИА Новости, Юлия Насулина. Сильный снегопад накрыл Ростов-на-Дону во вторник, осложнив движение транспорта в городе, передает корреспондент РИА Новости. Небольшой снег, который начался в Ростове-на-Дону в понедельник вечером, усилился во вторник утром. Движение транспорта оказалось затруднено. Днем, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы в городе составили шесть баллов. Представитель УГИБДД Ростовской области уточнил РИА Новости, что к настоящему времени перекрытых трасс в регионе нет, однако "из-за низкой скорости автомобилей в условиях осадков и работы техники, расчищающей дороги, движение транспорта затруднено". Он призвал автомобилистов быть предельно внимательными, держать дистанцию, а также парковать машины только в специально отведенных местах. Для борьбы с последствиями непогоды в городе создан оперативный штаб. В расчистке территории задействовано 158 единиц техники, в том числе 66 комбинированных дорожных машин. Также к работам привлечены 536 пеших уборщиков, отметили в администрации города. По информации Ростовского гидрометцентра, снег, а местами по Ростовской области метель, сохранятся во вторник и среду. Синоптики предупреждают о метели и ухудшении видимости. Ветер по югу и востоку региона может достигнуть порывами 24 метров в секунду - как в шторм.
https://ria.ru/20230213/preduprezhdenie-1851697265.html
https://ria.ru/20230213/prognoz-1851582842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, ростов-на-дону, ростовская область, россия, общество, погода
Авто, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Россия, Общество, Погода
Ростов-на-Дону накрыл снегопад
Сильный снегопад накрыл Ростов-на-Дону, осложнив движение транспорта
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 фев- РИА Новости, Юлия Насулина. Сильный снегопад накрыл Ростов-на-Дону во вторник, осложнив движение транспорта в городе, передает корреспондент РИА Новости.
Небольшой снег, который начался в Ростове-на-Дону в понедельник вечером, усилился во вторник утром. Движение транспорта оказалось затруднено. Днем, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы в городе составили шесть баллов.
Представитель УГИБДД Ростовской области уточнил РИА Новости, что к настоящему времени перекрытых трасс в регионе нет, однако "из-за низкой скорости автомобилей в условиях осадков и работы техники, расчищающей дороги, движение транспорта затруднено".
Он призвал автомобилистов быть предельно внимательными, держать дистанцию, а также парковать машины только в специально отведенных местах.
Для борьбы с последствиями непогоды в городе создан оперативный штаб. В расчистке территории задействовано 158 единиц техники, в том числе 66 комбинированных дорожных машин. Также к работам привлечены 536 пеших уборщиков, отметили в администрации города.
По информации Ростовского гидрометцентра, снег, а местами по Ростовской области
метель, сохранятся во вторник и среду. Синоптики предупреждают о метели и ухудшении видимости. Ветер по югу и востоку региона может достигнуть порывами 24 метров в секунду - как в шторм.