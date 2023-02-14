https://ria.ru/20230214/siriya-1851857546.html

Запад игнорирует бедствия на пострадавших территориях Сирии, заявили в МИД

Запад игнорирует бедствия на пострадавших территориях Сирии, заявили в МИД - РИА Новости, 14.02.2023

Запад игнорирует бедствия на пострадавших территориях Сирии, заявили в МИД

Западные страны - постоянные члены Совбеза ООН, в частности США, Великобритания и Франция, пытаются навязать принятие новой резолюции СБ ООН с расширением... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T09:35

2023-02-14T09:35

2023-02-14T10:20

в мире

сирия

дамаск (город)

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Западные страны - постоянные члены Совбеза ООН, в частности США, Великобритания и Франция, пытаются навязать принятие новой резолюции СБ ООН с расширением трансграничного механизма в Сирии и нарастить снабжение неподконтрольных Дамаску районов этой страны, при этом игнорируя бедственное положение наиболее пострадавших территорий, заявили в МИД РФ."Получается, что главная задача авторов новой резолюции – нарастить под предлогом землетрясения снабжение исключительно неподконтрольных Дамаску районов, включая террористический анклав в Идлибе, захваченный, как известно, боевиками "Хейат Тахрир аш-Шам"* (бывшая "Джабхат ан-Нусра"*). Именно поэтому фактически проигнорированы официальные заявления сирийских властей о готовности оперативно доставлять гуманитарную помощь во все части страны", - говорится в комментарии ведомства о попытках навязать принятие новой резолюции Совбеза ООН с расширением трансграничного механизма (ТГМ) в Сирии.Россия видит активные заходы США, Франции и Великобритании, подчеркнули в МИД, "продавить" документ с расширением трансграничного механизма: в частности, о том, чтобы добавить к функционирующему до 10 июля в соответствии с резолюцией 2672 СБ ООН пункту пропуска "Баб аль-Хава" еще два перехода для доставки помощи в неподконтрольные Дамаску районы и без согласования с властями Сирии. В МИД РФ отмечают, что западники спекулируют на нуждах пострадавших в результате землетрясения, не дожидаясь доклада представителей гуманитарного крыла ООН о ситуации "на земле", и ведут деструктивную линию на нарушение норм гуманитарного права, ущемление суверенитета Дамаска и подрыв территориальной целостности страны."Еще раз приходится убеждаться: последнее, что интересует американцев, французов и британцев, – это реальная помощь сирийцам. Западные страны не только не оказали Сирии никакой поддержки, но продолжают душить страну односторонними санкциями, спровоцировавшими масштабный топливный кризис (не хватает даже на заправку машин скорой помощи), запрещающими к ввозу жизненно необходимые товары и оборудование, а также денежные переводы", - отметили в МИД РФ.Западные страны, также добавили в ведомстве, не учитывают практическую возможность завозить грузы через контролируемые сирийцами КПП и замалчивают факт того, что в короткие сроки было восстановлено функционирование КПП "Баб аль-Хава", через который проехало около 30 грузовиков."Налицо - откровенная политизация США и их союзниками вопросов гуманитарного содействия САР, разделение сирийцев на достойных поддержки (в неподконтрольных Дамаску районах) и дискриминируемых (на правительственных территориях), желание ущемить законное правительство САР, которое должно координировать и согласовывать процесс оказания помощи, как это предусмотрено руководящими принципами из резолюции 46/182 СБ ООН", - заключили в российском ведомстве.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем девять часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию, в которой, согласно последней информации ВОЗ, погибли около 8,5 тысячи человек. В свою очередь, сирийский минздрав сообщил, что в стране жертвами землетрясения стали более 1,4 тысячи человек.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230214/siriya-1851832701.html

https://ria.ru/20230212/pomosch-1851576141.html

https://ria.ru/20230212/zemletryasenie-1851570661.html

сирия

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сирия, дамаск (город), сильное землетрясение в турции и сирии