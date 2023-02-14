Раввин прокомментировал инцидент в синагоге Калининграда
Главный раввин Калининграда рассказал об инциденте с брошюрой в синагоге
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкНовая синагога построена в Калининграде на месте разрушенной в "Хрустальную ночь" 1938 года
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Инцидент с макетом приглашения на мероприятие "Хрустальная ночь" в синагоге Калининграда исчерпан, его создатели принесли общине извинения, сообщил РИА Новости главный раввин Калининграда Давид Шведик.
Ранее СМИ сообщили, что московское брендинговое агентство Supermarket разместило на сайте фотографию макета приглашения в Новую синагогу Калининграда на мемориальное мероприятие "Хрустальная ночь". Позже макет был с сайта удален.
"Если люди не понимают, что они пишут, конечно, могут быть ошибки. Макет удалили, принесли извинения. Все решено, инцидент исчерпан", - сообщил РИА Новость Шведик.
"Хрустальная ночь", или "Ночь разбитых витрин", произошла в ночь на 10 ноября 1938 года в Германии и Австрии и стала первой массовой акцией физического насилия нацистов по отношению к евреям. Были убиты более 90 человек, 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря. Нацисты назвали эти события "Хрустальной ночью" из-за того, что улицы были усыпаны битыми стеклами от витрин еврейских магазинов и окон домов. Ночь погромов считается началом Холокоста, уничтожившего около 6 миллионов человек.
Калининград (до 1945 года Кенигсберг, столица немецкой провинции Восточная Пруссия) — единственное место в современной России, затронутое "Хрустальной ночью". Синагога на острове Ломзе (сегодня остров Канта), была сожжена в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. Новая синагога на месте разрушенной открылась в Калининграде в 2018 году.