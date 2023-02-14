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Россия спокойно переносит постоянный прессинг в виде санкций, заявил Путин - РИА Новости, 14.02.2023
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Россия спокойно переносит постоянный прессинг в виде санкций, заявил Путин
Россия спокойно переносит постоянный прессинг в виде санкций, заявил Путин - РИА Новости, 14.02.2023
Россия спокойно переносит постоянный прессинг в виде санкций, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия спокойно переносит постоянный прессинг из-за рубежа в виде санкций, но в этих условиях единственным ответом может РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:58
2023-02-14T17:27
россия
владимир путин
санкции в отношении россии
санкции
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия спокойно переносит постоянный прессинг из-за рубежа в виде санкций, но в этих условиях единственным ответом может быть расширение сферы свободы и защищенности для бизнеса со стороны правоохранителей и судов, он также поручил подумать, что можно сделать для поддержки предпринимателей сегодня, включая сокращение излишнего контроля."В условиях сегодняшнего дня , когда мы живем под постоянным прессинга из-за рубежа, имею в виду эти все бесконечные санкции, - как мы все видим, мы спокойно проходим через все эти санкции, - но ответом на эти недружественные действия и попытки разрушить нашу экономику может быть только одно - расширение сферы свободы и защищенности со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.
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россия, владимир путин, санкции в отношении россии, санкции, в мире
Россия, Владимир Путин, Санкции в отношении России, Санкции, В мире
16:58 14.02.2023 (обновлено: 17:27 14.02.2023)
 
Россия спокойно переносит постоянный прессинг в виде санкций, заявил Путин

Путин: Россия спокойно переносит постоянный прессинг из-за рубежа в виде санкций

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия спокойно переносит постоянный прессинг из-за рубежа в виде санкций, но в этих условиях единственным ответом может быть расширение сферы свободы и защищенности для бизнеса со стороны правоохранителей и судов, он также поручил подумать, что можно сделать для поддержки предпринимателей сегодня, включая сокращение излишнего контроля.
"В условиях сегодняшнего дня , когда мы живем под постоянным прессинга из-за рубежа, имею в виду эти все бесконечные санкции, - как мы все видим, мы спокойно проходим через все эти санкции, - но ответом на эти недружественные действия и попытки разрушить нашу экономику может быть только одно - расширение сферы свободы и защищенности со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.
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