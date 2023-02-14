https://ria.ru/20230214/sanktsii-1851989363.html

Россия спокойно переносит постоянный прессинг в виде санкций, заявил Путин

Россия спокойно переносит постоянный прессинг в виде санкций, заявил Путин - РИА Новости, 14.02.2023

Россия спокойно переносит постоянный прессинг в виде санкций, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия спокойно переносит постоянный прессинг из-за рубежа в виде санкций, но в этих условиях единственным ответом может РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:58

2023-02-14T16:58

2023-02-14T17:27

россия

владимир путин

санкции в отношении россии

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в мире

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия спокойно переносит постоянный прессинг из-за рубежа в виде санкций, но в этих условиях единственным ответом может быть расширение сферы свободы и защищенности для бизнеса со стороны правоохранителей и судов, он также поручил подумать, что можно сделать для поддержки предпринимателей сегодня, включая сокращение излишнего контроля."В условиях сегодняшнего дня , когда мы живем под постоянным прессинга из-за рубежа, имею в виду эти все бесконечные санкции, - как мы все видим, мы спокойно проходим через все эти санкции, - но ответом на эти недружественные действия и попытки разрушить нашу экономику может быть только одно - расширение сферы свободы и защищенности со стороны правоохранительных органов в целом и судебной системы в частности", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации.

https://ria.ru/20230214/rossiya-1851905648.html

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