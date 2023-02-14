https://ria.ru/20230214/sanktsii-1851985222.html
Франция и Венгрия отвергли санкции против ядерного сотрудничества с Россией
Франция и Венгрия отвергли санкции против ядерного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 14.02.2023
Франция и Венгрия отвергли санкции против ядерного сотрудничества с Россией
Франция и Венгрия согласны в том, что нет смысла вводить санкции в отношении ядерного сотрудничества с Россией, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:43
2023-02-14T16:43
2023-02-14T16:43
в мире
венгрия
франция
петер сийярто
анналена бербок
аэс "пакш"
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БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Франция и Венгрия согласны в том, что нет смысла вводить санкции в отношении ядерного сотрудничества с Россией, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Глава венгерского МИД сообщил, что впервые провел двустороннюю встречу с министром энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше. в ходе которой стороны подтвердили наличие стратегического соглашения между Венгрией и Францией в области ядерной энергетики как самого успешного направления французско-венгерского сотрудничества. "Вместе мы боролись за то, чтобы ЕС признал ядерную энергию устойчивой, и вместе мы также боремся против дискриминации в отношении ядерной энергии... Мы согласны также в том, что нет смысла вводить санкции в отношении ядерного сотрудничества с Россией", - написал Сийярто в Facebook*. Глава венгерского МИД напомнил, что французская компания Framatome участвует в строительстве новых блоков АЭС "Пакш". "Успех инвестиций в "Пакш" является залогом долгосрочного и надежного энергоснабжения Венгрии, поэтому мы благодарны правительству Франции за разрешение Framatome поставить систему управления для новой атомной электростанции "Пакш", - написал он. Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит любые санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в области атомной энергетики. Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир ранее сообщил РИА Новости, что Париж и Берлин, по его мнению, могут поддержать Будапешт в исключении атомной энергетики из десятого санкционного пакета, поскольку французские и немецкие компании участвуют в строительстве новых блоков АЭС "Пакш-2". Сийярто ранее заявил, что строительству АЭС "Пакш-2" в Венгрии препятствуют глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики Германии Роберт Хабек из партии "зеленых", которые не выдают участвующей в строительстве новых блоков компании Siemens разрешения на поставку системы управления технологическими процессами, в то время как французское правительство компании Framatome такое разрешение выдало. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Оборудование турбинного острова поставит американская General Electric, а автоматизированную систему управления технологическими процессами - консорциум компаний Framatome (Франция) и Siemens (Германия). Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230214/vengriya-1851960860.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, франция, петер сийярто, анналена бербок, аэс "пакш", аэс "пакш-2", siemens, роберт хабек, россия, германия
В мире, Венгрия, Франция, Петер Сийярто, Анналена Бербок, АЭС "Пакш", АЭС "Пакш-2", Siemens, Роберт Хабек, Россия, Германия
Франция и Венгрия отвергли санкции против ядерного сотрудничества с Россией
Сийярто: Франция и Венгрия против санкций в отношении ядерного сотрудничества с Россией
БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Франция и Венгрия согласны в том, что нет смысла вводить санкции в отношении ядерного сотрудничества с Россией, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Глава венгерского МИД сообщил, что впервые провел двустороннюю встречу с министром энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше. в ходе которой стороны подтвердили наличие стратегического соглашения между Венгрией и Францией в области ядерной энергетики как самого успешного направления французско-венгерского сотрудничества.
"Вместе мы боролись за то, чтобы ЕС признал ядерную энергию устойчивой, и вместе мы также боремся против дискриминации в отношении ядерной энергии... Мы согласны также в том, что нет смысла вводить санкции в отношении ядерного сотрудничества с Россией", - написал Сийярто в Facebook*.
Глава венгерского МИД напомнил, что французская компания Framatome участвует в строительстве новых блоков АЭС "Пакш".
"Успех инвестиций в "Пакш" является залогом долгосрочного и надежного энергоснабжения Венгрии, поэтому мы благодарны правительству Франции за разрешение Framatome поставить систему управления для новой атомной электростанции "Пакш", - написал он.
Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит любые санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в области атомной энергетики.
Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир ранее сообщил РИА Новости, что Париж и Берлин, по его мнению, могут поддержать Будапешт в исключении атомной энергетики из десятого санкционного пакета, поскольку французские и немецкие компании участвуют в строительстве новых блоков АЭС "Пакш-2".
Сийярто ранее заявил, что строительству АЭС "Пакш-2" в Венгрии препятствуют глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики Германии Роберт Хабек из партии "зеленых", которые не выдают участвующей в строительстве новых блоков компании Siemens разрешения на поставку системы управления технологическими процессами, в то время как французское правительство компании Framatome такое разрешение выдало.
В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия.
Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Оборудование турбинного острова поставит американская General Electric, а автоматизированную систему управления технологическими процессами - консорциум компаний Framatome (Франция) и Siemens (Германия).
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская