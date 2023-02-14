https://ria.ru/20230214/sanktsii-1851985222.html

Франция и Венгрия отвергли санкции против ядерного сотрудничества с Россией

Франция и Венгрия отвергли санкции против ядерного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 14.02.2023

Франция и Венгрия отвергли санкции против ядерного сотрудничества с Россией

Франция и Венгрия согласны в том, что нет смысла вводить санкции в отношении ядерного сотрудничества с Россией, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:43

2023-02-14T16:43

2023-02-14T16:43

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БУДАПЕШТ, 14 фев - РИА Новости. Франция и Венгрия согласны в том, что нет смысла вводить санкции в отношении ядерного сотрудничества с Россией, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Глава венгерского МИД сообщил, что впервые провел двустороннюю встречу с министром энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше. в ходе которой стороны подтвердили наличие стратегического соглашения между Венгрией и Францией в области ядерной энергетики как самого успешного направления французско-венгерского сотрудничества. "Вместе мы боролись за то, чтобы ЕС признал ядерную энергию устойчивой, и вместе мы также боремся против дискриминации в отношении ядерной энергии... Мы согласны также в том, что нет смысла вводить санкции в отношении ядерного сотрудничества с Россией", - написал Сийярто в Facebook*. Глава венгерского МИД напомнил, что французская компания Framatome участвует в строительстве новых блоков АЭС "Пакш". "Успех инвестиций в "Пакш" является залогом долгосрочного и надежного энергоснабжения Венгрии, поэтому мы благодарны правительству Франции за разрешение Framatome поставить систему управления для новой атомной электростанции "Пакш", - написал он. Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит любые санкции, ограничивающие сотрудничество с Россией в области атомной энергетики. Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир ранее сообщил РИА Новости, что Париж и Берлин, по его мнению, могут поддержать Будапешт в исключении атомной энергетики из десятого санкционного пакета, поскольку французские и немецкие компании участвуют в строительстве новых блоков АЭС "Пакш-2". Сийярто ранее заявил, что строительству АЭС "Пакш-2" в Венгрии препятствуют глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики Германии Роберт Хабек из партии "зеленых", которые не выдают участвующей в строительстве новых блоков компании Siemens разрешения на поставку системы управления технологическими процессами, в то время как французское правительство компании Framatome такое разрешение выдало. В конце 2014 года Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Сообщалось, что Россия даст Венгрии на проект "Пакш-2" государственный кредит до 10 миллиардов евро, а общая стоимость работ составит 12,5 миллиарда евро. Ожидается, что фактическое начало сооружения АЭС "Пакш-2" произойдет осенью 2023 года, на это уже получена соответствующая строительная лицензия. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ". "Росатом" поставит оборудование ядерного острова. Оборудование турбинного острова поставит американская General Electric, а автоматизированную систему управления технологическими процессами - консорциум компаний Framatome (Франция) и Siemens (Германия). Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

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https://ria.ru/20230213/ukraina-1851741268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, венгрия, франция, петер сийярто, анналена бербок, аэс "пакш", аэс "пакш-2", siemens, роберт хабек, россия, германия