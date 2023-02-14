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СК начал проверку после отказа двигателя Ан-24 во время полета в Читу - РИА Новости, 14.02.2023
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СК начал проверку после отказа двигателя Ан-24 во время полета в Читу
СК начал проверку после отказа двигателя Ан-24 во время полета в Читу - РИА Новости, 14.02.2023
СК начал проверку после отказа двигателя Ан-24 во время полета в Читу
Доследственную проверку начали в Чите после отказа двигателя у самолета Ан-24, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:28
2023-02-14T11:28
происшествия
россия
чита
следственный комитет россии (ск рф)
ан-24
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ЧИТА, 14 фев - РИА Новости. Доследственную проверку начали в Чите после отказа двигателя у самолета Ан-24, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Уточняется, что днем 13 февраля у Ан-24, выполнявшего рейс "Чара – Чита", на удалении 160 километров от поселка Чара произошел отказ одного двигателя. Самолет осуществил посадку в штатном режиме в аэропорту Читы на вспомогательном двигателе. "По данному факту Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)... На борту воздушного судна находилось 48 пассажиров, 5 членов экипажа, никто не пострадал", - говорится в сообщении. Следователями и криминалистами осмотрено воздушное судно, изъята бортовая документация, опрошены члены экипажа.
https://ria.ru/20230214/krasnoyarsk-1851840927.html
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происшествия, россия, чита, следственный комитет россии (ск рф), ан-24
Происшествия, Россия, Чита, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24
11:28 14.02.2023
 
СК начал проверку после отказа двигателя Ан-24 во время полета в Читу

СК начал проверку после отказа двигателя Ан-24 во время рейса "Чара – Чита"

© РИА Новости / Яков АндреевСамолет АН-24
Самолет АН-24 - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Яков Андреев
Самолет АН-24. Архивное фото
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ЧИТА, 14 фев - РИА Новости. Доследственную проверку начали в Чите после отказа двигателя у самолета Ан-24, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Уточняется, что днем 13 февраля у Ан-24, выполнявшего рейс "Чара – Чита", на удалении 160 километров от поселка Чара произошел отказ одного двигателя. Самолет осуществил посадку в штатном режиме в аэропорту Читы на вспомогательном двигателе.
"По данному факту Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)... На борту воздушного судна находилось 48 пассажиров, 5 членов экипажа, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Следователями и криминалистами осмотрено воздушное судно, изъята бортовая документация, опрошены члены экипажа.
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ПроисшествияРоссияЧитаСледственный комитет России (СК РФ)Ан-24
 
 
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