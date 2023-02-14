https://ria.ru/20230214/samolet-1851887522.html
СК начал проверку после отказа двигателя Ан-24 во время полета в Читу
СК начал проверку после отказа двигателя Ан-24 во время полета в Читу - РИА Новости, 14.02.2023
СК начал проверку после отказа двигателя Ан-24 во время полета в Читу
Доследственную проверку начали в Чите после отказа двигателя у самолета Ан-24, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:28
2023-02-14T11:28
2023-02-14T11:28
происшествия
россия
чита
следственный комитет россии (ск рф)
ан-24
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49919/83/499198306_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_5b96fa3634262276063a422732449896.jpg
ЧИТА, 14 фев - РИА Новости. Доследственную проверку начали в Чите после отказа двигателя у самолета Ан-24, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Уточняется, что днем 13 февраля у Ан-24, выполнявшего рейс "Чара – Чита", на удалении 160 километров от поселка Чара произошел отказ одного двигателя. Самолет осуществил посадку в штатном режиме в аэропорту Читы на вспомогательном двигателе. "По данному факту Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)... На борту воздушного судна находилось 48 пассажиров, 5 членов экипажа, никто не пострадал", - говорится в сообщении. Следователями и криминалистами осмотрено воздушное судно, изъята бортовая документация, опрошены члены экипажа.
https://ria.ru/20230214/krasnoyarsk-1851840927.html
россия
чита
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49919/83/499198306_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_fcd136bd4ac9f558fd32fa229a2a6551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, чита, следственный комитет россии (ск рф), ан-24
Происшествия, Россия, Чита, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-24
СК начал проверку после отказа двигателя Ан-24 во время полета в Читу
СК начал проверку после отказа двигателя Ан-24 во время рейса "Чара – Чита"
ЧИТА, 14 фев - РИА Новости.
Доследственную проверку начали в Чите после отказа двигателя у самолета Ан-24, сообщили
в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Уточняется, что днем 13 февраля у Ан-24, выполнявшего рейс "Чара – Чита", на удалении 160 километров от поселка Чара произошел отказ одного двигателя. Самолет осуществил посадку в штатном режиме в аэропорту Читы на вспомогательном двигателе.
"По данному факту Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)... На борту воздушного судна находилось 48 пассажиров, 5 членов экипажа, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Следователями и криминалистами осмотрено воздушное судно, изъята бортовая документация, опрошены члены экипажа.