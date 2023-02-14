https://ria.ru/20230214/samolet-1851887522.html

СК начал проверку после отказа двигателя Ан-24 во время полета в Читу

СК начал проверку после отказа двигателя Ан-24 во время полета в Читу - РИА Новости, 14.02.2023

СК начал проверку после отказа двигателя Ан-24 во время полета в Читу

Доследственную проверку начали в Чите после отказа двигателя у самолета Ан-24, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:28

2023-02-14T11:28

2023-02-14T11:28

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следственный комитет россии (ск рф)

ан-24

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ЧИТА, 14 фев - РИА Новости. Доследственную проверку начали в Чите после отказа двигателя у самолета Ан-24, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Уточняется, что днем 13 февраля у Ан-24, выполнявшего рейс "Чара – Чита", на удалении 160 километров от поселка Чара произошел отказ одного двигателя. Самолет осуществил посадку в штатном режиме в аэропорту Читы на вспомогательном двигателе. "По данному факту Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена)... На борту воздушного судна находилось 48 пассажиров, 5 членов экипажа, никто не пострадал", - говорится в сообщении. Следователями и криминалистами осмотрено воздушное судно, изъята бортовая документация, опрошены члены экипажа.

https://ria.ru/20230214/krasnoyarsk-1851840927.html

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происшествия, россия, чита, следственный комитет россии (ск рф), ан-24