https://ria.ru/20230214/s-500-1851837496.html

В ФСВТС сообщили об интересе к российской ЗРС С-500 со стороны ряда стран

В ФСВТС сообщили об интересе к российской ЗРС С-500 со стороны ряда стран - РИА Новости, 14.02.2023

В ФСВТС сообщили об интересе к российской ЗРС С-500 со стороны ряда стран

Некоторые страны проявляют интерес к новейшей российской системе ПВО-ПРО С-500 ("Прометей"), заявил РИА Новости в ходе выставки Aero India заместитель директора РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T03:31

2023-02-14T03:31

2023-02-14T05:25

безопасность

россия

нью-дели

ян новиков

сергей шойгу

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

олимпийский комитет россии (окр)

концерн пво "алмаз-антей"

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БАНГАЛОР (Индия), 14 фев – РИА Новости. Некоторые страны проявляют интерес к новейшей российской системе ПВО-ПРО С-500 ("Прометей"), заявил РИА Новости в ходе выставки Aero India заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов. "ЗРС С-500 "Прометей" относится к новому поколению зенитных ракетных систем. Некоторые страны проявляют интерес к ЗРС С-500, но никаких предварительных переговоров по ним с индийской стороной, а также обращений на их поставку к нам пока не поступало", - сказал он, отвечая на вопрос, ведутся ли переговоры с Нью-Дели о закупке "Прометеев". С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению ЗРС "земля-воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров. Как отмечал в апреле гендиректор "Алмаз-Антея" Ян Новиков, система ПВО уже запущена в серийное производство. В июле стало известно, что министр обороны Сергей Шойгу вручил Новикову "Золотую звезду" Героя России.

https://ria.ru/20221222/oruzhie-1840533958.html

россия

нью-дели

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безопасность, россия, нью-дели, ян новиков, сергей шойгу, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), олимпийский комитет россии (окр), концерн пво "алмаз-антей", с-500 (зенитный ракетный комплекс)