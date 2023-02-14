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"Ростех" назвал самые востребованные специальности в российской "оборонке" - РИА Новости, 14.02.2023
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"Ростех" назвал самые востребованные специальности в российской "оборонке"
"Ростех" назвал самые востребованные специальности в российской "оборонке" - РИА Новости, 14.02.2023
"Ростех" назвал самые востребованные специальности в российской "оборонке"
Российский оборонно-промышленный комплекс нуждается сегодня в квалифицированных работниках более 20 специальностей, в том числе фрезеровщиках и операторах... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T07:16
2023-02-14T07:22
ростех
технологии
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс нуждается сегодня в квалифицированных работниках более 20 специальностей, в том числе фрезеровщиках и операторах станков с программным управлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех". "Наиболее востребованы в текущих обстоятельствах универсальные станочники, токари, фрезеровщики, операторы станков с программным управлением, наладчики станков с ЧПУ (числовое программное управление – ред.), слесари механосборочных работ, слесари-электромонтажники и другие – всего порядка 20-25 специальностей в этом списке", - сказали в "Ростехе". В госкорпорации отметили, что ее оборонные предприятия в условиях СВО перешли на работу в несколько смен, часто производство идет в круглосуточном режиме: "Поэтому каждый специалист на счету и потребность в рабочих руках, действительно, велика. Это касается и рабочих, и инженеров".
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ростех, технологии
Ростех, Технологии
07:16 14.02.2023 (обновлено: 07:22 14.02.2023)
 
"Ростех" назвал самые востребованные специальности в российской "оборонке"

"Ростех" назвал востребованные специальности в российском оборонно-промышленном комплексе

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации "Ростех"
Стенд государственной корпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд государственной корпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс нуждается сегодня в квалифицированных работниках более 20 специальностей, в том числе фрезеровщиках и операторах станков с программным управлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".
"Наиболее востребованы в текущих обстоятельствах универсальные станочники, токари, фрезеровщики, операторы станков с программным управлением, наладчики станков с ЧПУ (числовое программное управление – ред.), слесари механосборочных работ, слесари-электромонтажники и другие – всего порядка 20-25 специальностей в этом списке", - сказали в "Ростехе".
Стенд государственной корпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 10:04
"Ростех" вложит десятки миллиардов рублей в обновление 15 новых заводов
В госкорпорации отметили, что ее оборонные предприятия в условиях СВО перешли на работу в несколько смен, часто производство идет в круглосуточном режиме: "Поэтому каждый специалист на счету и потребность в рабочих руках, действительно, велика. Это касается и рабочих, и инженеров".
 
РостехТехнологии
 
 
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