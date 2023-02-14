https://ria.ru/20230214/rostekh-1851843732.html

"Ростех" назвал самые востребованные специальности в российской "оборонке"

"Ростех" назвал самые востребованные специальности в российской "оборонке" - РИА Новости, 14.02.2023

"Ростех" назвал самые востребованные специальности в российской "оборонке"

Российский оборонно-промышленный комплекс нуждается сегодня в квалифицированных работниках более 20 специальностей, в том числе фрезеровщиках и операторах... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T07:16

2023-02-14T07:16

2023-02-14T07:22

ростех

технологии

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Российский оборонно-промышленный комплекс нуждается сегодня в квалифицированных работниках более 20 специальностей, в том числе фрезеровщиках и операторах станков с программным управлением, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех". "Наиболее востребованы в текущих обстоятельствах универсальные станочники, токари, фрезеровщики, операторы станков с программным управлением, наладчики станков с ЧПУ (числовое программное управление – ред.), слесари механосборочных работ, слесари-электромонтажники и другие – всего порядка 20-25 специальностей в этом списке", - сказали в "Ростехе". В госкорпорации отметили, что ее оборонные предприятия в условиях СВО перешли на работу в несколько смен, часто производство идет в круглосуточном режиме: "Поэтому каждый специалист на счету и потребность в рабочих руках, действительно, велика. Это касается и рабочих, и инженеров".

https://ria.ru/20230127/rostekh-1847768477.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростех, технологии