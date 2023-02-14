https://ria.ru/20230214/rossiya-1852022662.html

Пентагон утверждает, что Россия не продержится в конфликте дольше Украины

Пентагон утверждает, что Россия не продержится в конфликте дольше Украины - РИА Новости, 14.02.2023

Пентагон утверждает, что Россия не продержится в конфликте дольше Украины

Россия не продержится в вооруженном конфликте дольше Украины, поддержка Киева со стороны США и союзников также не прекратится, заявил глава комитета начальников РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T18:50

2023-02-14T18:50

2023-02-14T18:50

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Россия не продержится в вооруженном конфликте дольше Украины, поддержка Киева со стороны США и союзников также не прекратится, заявил глава комитета начальников штабов США Марк Милли. "Им не продержаться дольше украинского народа или группы союзников и партнеров, встретившихся сегодня", - сказал Милли на пресс-конференции по итогам встречи группы стран, поддерживающих Украину, в Брюсселе. Трансляцию мероприятия вел сайт Пентагона. По его словам, США и союзники продолжат поддерживать Киев. Со своей стороны, шеф Пентагона Ллойд Остин на вопрос о положении дел на поле боя использовал местоимение "мы". "По вопросу о том, где мы находимся в контексте боев", - начал Остин. По его словам, большая активность замечена в районе Бахмута. Украина, по его словам, хочет в подходящий момент создать импульс и перевернуть ситуацию на поле боя в свою пользу, с этой целью ожидается активизация украинских войск весной.

https://ria.ru/20230214/ssha-1851997356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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