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Пентагон утверждает, что Россия не продержится в конфликте дольше Украины - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/rossiya-1852022662.html
Пентагон утверждает, что Россия не продержится в конфликте дольше Украины
Пентагон утверждает, что Россия не продержится в конфликте дольше Украины - РИА Новости, 14.02.2023
Пентагон утверждает, что Россия не продержится в конфликте дольше Украины
Россия не продержится в вооруженном конфликте дольше Украины, поддержка Киева со стороны США и союзников также не прекратится, заявил глава комитета начальников РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:50
2023-02-14T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
марк милли
пентагон
нато
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Россия не продержится в вооруженном конфликте дольше Украины, поддержка Киева со стороны США и союзников также не прекратится, заявил глава комитета начальников штабов США Марк Милли. "Им не продержаться дольше украинского народа или группы союзников и партнеров, встретившихся сегодня", - сказал Милли на пресс-конференции по итогам встречи группы стран, поддерживающих Украину, в Брюсселе. Трансляцию мероприятия вел сайт Пентагона. По его словам, США и союзники продолжат поддерживать Киев. Со своей стороны, шеф Пентагона Ллойд Остин на вопрос о положении дел на поле боя использовал местоимение "мы". "По вопросу о том, где мы находимся в контексте боев", - начал Остин. По его словам, большая активность замечена в районе Бахмута. Украина, по его словам, хочет в подходящий момент создать импульс и перевернуть ситуацию на поле боя в свою пользу, с этой целью ожидается активизация украинских войск весной.
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в мире, украина, сша, россия, марк милли, пентагон, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Марк Милли, Пентагон, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:50 14.02.2023
 
Пентагон утверждает, что Россия не продержится в конфликте дольше Украины

Американский генерал Милли считает, что Украина продержится в конфликте дольше России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПредседатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли
Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель объединенного комитета начальников штабов, генерал Марк Милли. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Россия не продержится в вооруженном конфликте дольше Украины, поддержка Киева со стороны США и союзников также не прекратится, заявил глава комитета начальников штабов США Марк Милли.
"Им не продержаться дольше украинского народа или группы союзников и партнеров, встретившихся сегодня", - сказал Милли на пресс-конференции по итогам встречи группы стран, поддерживающих Украину, в Брюсселе. Трансляцию мероприятия вел сайт Пентагона. По его словам, США и союзники продолжат поддерживать Киев.
Со своей стороны, шеф Пентагона Ллойд Остин на вопрос о положении дел на поле боя использовал местоимение "мы". "По вопросу о том, где мы находимся в контексте боев", - начал Остин.
По его словам, большая активность замечена в районе Бахмута. Украина, по его словам, хочет в подходящий момент создать импульс и перевернуть ситуацию на поле боя в свою пользу, с этой целью ожидается активизация украинских войск весной.
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 17:30
В Китае заявили о планах США перейти к радикальным мерам на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияМарк МиллиПентагонНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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