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Путин призвал судей защищать права и свободы россиян - РИА Новости, 14.02.2023
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Путин призвал судей защищать права и свободы россиян
Путин призвал судей защищать права и свободы россиян - РИА Новости, 14.02.2023
Путин призвал судей защищать права и свободы россиян
Права и свободы россиян должны быть надежно защищены, в этом заключается залог развития страны, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:08
2023-02-14T17:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Права и свободы россиян должны быть надежно защищены, в этом заключается залог развития страны, заявил президент Владимир Путин."Важно, чтобы принятые по итогам съезда (Десятого Всероссийского съезда судей - ред.) решения вели к реальным изменениям, повышали качество работы судебной системы - а значит, делали более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан. В этом - залог развития России как правового демократического государства", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
16:08 14.02.2023 (обновлено: 17:00 14.02.2023)
 
Путин призвал судей защищать права и свободы россиян

Путин назвал эффективную защиту прав и свобод граждан залогом развития России

© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Права и свободы россиян должны быть надежно защищены, в этом заключается залог развития страны, заявил президент Владимир Путин.
"Важно, чтобы принятые по итогам съезда (Десятого Всероссийского съезда судей - ред.) решения вели к реальным изменениям, повышали качество работы судебной системы - а значит, делали более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан. В этом - залог развития России как правового демократического государства", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 16:17
Путин заявил о важности законодательной гарантии для предпринимателей
 
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