https://ria.ru/20230214/rossiya-1851972342.html
Путин призвал судей защищать права и свободы россиян
Путин призвал судей защищать права и свободы россиян - РИА Новости, 14.02.2023
Путин призвал судей защищать права и свободы россиян
Права и свободы россиян должны быть надежно защищены, в этом заключается залог развития страны, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:08
2023-02-14T16:08
2023-02-14T17:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Права и свободы россиян должны быть надежно защищены, в этом заключается залог развития страны, заявил президент Владимир Путин."Важно, чтобы принятые по итогам съезда (Десятого Всероссийского съезда судей - ред.) решения вели к реальным изменениям, повышали качество работы судебной системы - а значит, делали более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан. В этом - залог развития России как правового демократического государства", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ.
https://ria.ru/20230214/biznes-1851975196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
16:08 14.02.2023 (обновлено: 17:00 14.02.2023)
Путин призвал судей защищать права и свободы россиян
Путин назвал эффективную защиту прав и свобод граждан залогом развития России