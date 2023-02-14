https://ria.ru/20230214/rossiya-1851972342.html

Путин призвал судей защищать права и свободы россиян

Путин призвал судей защищать права и свободы россиян - РИА Новости, 14.02.2023

Путин призвал судей защищать права и свободы россиян

Права и свободы россиян должны быть надежно защищены, в этом заключается залог развития страны, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:08

2023-02-14T16:08

2023-02-14T17:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Права и свободы россиян должны быть надежно защищены, в этом заключается залог развития страны, заявил президент Владимир Путин."Важно, чтобы принятые по итогам съезда (Десятого Всероссийского съезда судей - ред.) решения вели к реальным изменениям, повышали качество работы судебной системы - а значит, делали более доступной и эффективной защиту прав, свобод и законных интересов наших граждан. В этом - залог развития России как правового демократического государства", - сказал Путин на совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов РФ.

https://ria.ru/20230214/biznes-1851975196.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин