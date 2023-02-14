Развязавшие войну против России просчитались, заявил Кириенко
Кириенко: надежды развязавших войну против России на ее обрушение не оправдались
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Страны, которые развязали войну против России, просчитались, их надежды, что российская экономика рухнет, не оправдались, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Все, кто их (войны) развязали, просчитались, и их надежды, что рухнет российская экономика, не оправдались. Они очень рассчитывали, что весной произойдет раскол в общественном мнении и руководству России будет не до защиты своих на Донбассе и до отстаивания геополитических интересов нашей страны... Наш народ ответил совсем по-другому", - сказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на марафоне "Муниципальный диалог" Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления.
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Он подчеркнул, что сейчас против России ведется "горячая война" не только в зонах специальной военной операции, но и война со всем блоком НАТО со всем "военным, промышленным и экономическим потенциалом". "И против России ведется не только горячая война, экономическая война абсолютно беспрецедентная. За всю историю человечества никогда против одной страны мира одновременно такого количества санкций не было", - добавил Кириенко.
Также он отметил, что при этом для России наступило время возможностей. "Это время больших вызовов. Конечно, решим все задачи на поле боя, и поставленные президентом задачи будут реализованы, но в рамках этого экономического беспрецедентного давления нам надо не просто выстоять, не просто переждать, нам надо использовать это время для масштабного развития", - сказал Кириенко.
Он отметил, что кризис - это время возможностей, и России нужно "не просто защитить свои интересы", а "воспользоваться уходом иностранных компаний для развития рынка и расширения своих компаний".
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