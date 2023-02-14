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Столтенберг утверждает, что НАТО не видит сигналов к миру от России - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/rossiya-1851892189.html
Столтенберг утверждает, что НАТО не видит сигналов к миру от России
Столтенберг утверждает, что НАТО не видит сигналов к миру от России - РИА Новости, 14.02.2023
Столтенберг утверждает, что НАТО не видит сигналов к миру от России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия не демонстрирует сигналов к миру. Хотя РФ не раз заявляла, что открыта и готова к переговорам, а Запад... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:46
2023-02-14T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
йенс столтенберг
нато
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия не демонстрирует сигналов к миру. Хотя РФ не раз заявляла, что открыта и готова к переговорам, а Запад игнорируют постоянные отказы Киева от них. "Заседание министров проходит в критический момент для нашей безопасности… Мы не видим никаких сигналов того, что президент (России Владимир – ред.) Путин готовится к миру, напротив, мы видим подготовку к усилению военных действий, новым наступлениям, новым атакам", - утверждает он. Трансляция его выступления ведется на сайте НАТО. По словам генсека, "это демонстрирует, как важно нам еще больше увеличить поддержку Украины". Он пояснил, что на заседании американской Контактной группы по Украине во вторник будут обсуждаться "экстренные потребности по усилению такой поддержки". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230213/peregovory-1851668736.html
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в мире, россия, украина, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:46 14.02.2023
 
Столтенберг утверждает, что НАТО не видит сигналов к миру от России

Генсек НАТО Столтенберг утверждает, что Россия не демонстрирует сигналов к миру

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия не демонстрирует сигналов к миру. Хотя РФ не раз заявляла, что открыта и готова к переговорам, а Запад игнорируют постоянные отказы Киева от них.
"Заседание министров проходит в критический момент для нашей безопасности… Мы не видим никаких сигналов того, что президент (России Владимир – ред.) Путин готовится к миру, напротив, мы видим подготовку к усилению военных действий, новым наступлениям, новым атакам", - утверждает он. Трансляция его выступления ведется на сайте НАТО.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на российско-украинских переговорах во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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По словам генсека, "это демонстрирует, как важно нам еще больше увеличить поддержку Украины". Он пояснил, что на заседании американской Контактной группы по Украине во вторник будут обсуждаться "экстренные потребности по усилению такой поддержки".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 22:12
Берлускони призвал США предложить Украине обмен для завершения конфликта
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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