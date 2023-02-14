https://ria.ru/20230214/rossiya-1851892189.html

Столтенберг утверждает, что НАТО не видит сигналов к миру от России

Столтенберг утверждает, что НАТО не видит сигналов к миру от России - РИА Новости, 14.02.2023

Столтенберг утверждает, что НАТО не видит сигналов к миру от России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия не демонстрирует сигналов к миру. Хотя РФ не раз заявляла, что открыта и готова к переговорам, а Запад... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:46

2023-02-14T11:46

2023-02-14T11:46

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

йенс столтенберг

нато

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что Россия не демонстрирует сигналов к миру. Хотя РФ не раз заявляла, что открыта и готова к переговорам, а Запад игнорируют постоянные отказы Киева от них. "Заседание министров проходит в критический момент для нашей безопасности… Мы не видим никаких сигналов того, что президент (России Владимир – ред.) Путин готовится к миру, напротив, мы видим подготовку к усилению военных действий, новым наступлениям, новым атакам", - утверждает он. Трансляция его выступления ведется на сайте НАТО. По словам генсека, "это демонстрирует, как важно нам еще больше увеличить поддержку Украины". Он пояснил, что на заседании американской Контактной группы по Украине во вторник будут обсуждаться "экстренные потребности по усилению такой поддержки". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230213/peregovory-1851668736.html

https://ria.ru/20230212/berluskoni-1851572484.html

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр