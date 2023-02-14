https://ria.ru/20230214/rossiya-1851843932.html
Россию нельзя вытеснить с мирового рынка энергоносителей, считает эксперт
Россию нельзя вытеснить с мирового рынка энергоносителей, считает эксперт - РИА Новости, 14.02.2023
Россию нельзя вытеснить с мирового рынка энергоносителей, считает эксперт
Вытеснить Россию с мирового рынка энергоносителей невозможно по определению, это не удастся сделать ни через год, ни через два, ни в долгосрочной перспективе,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T07:17
2023-02-14T07:17
2023-02-14T07:17
экономика
россия
высшая школа экономики (вшэ)
цены на нефть
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вытеснить Россию с мирового рынка энергоносителей невозможно по определению, это не удастся сделать ни через год, ни через два, ни в долгосрочной перспективе, заявил РИА Новости президент Института энергетики и финансов, директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. "Напомню, что наша страна обеспечивала в 2021 году около 17% мировой торговли нефтью и 25% мировой торговли природным газом, плюс, к слову, Россия является третьей в мире по поставкам угля", - добавил эксперт. Это, по его словам, достаточно весомые цифры. "Да, мы не единственные игроки на данном поле, но заместить такие объемы не под силу ни одной другой нефтегазовой державе", - подчеркнул он. Однако в долгосрочной перспективе, по мнению эксперта, доля России может снижаться из-за того, что "поставки на альтернативные рынки сопряжены с более дорогой логистикой".
https://ria.ru/20230214/mid-1851838814.html
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экономика, россия, высшая школа экономики (вшэ), цены на нефть
Экономика, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ), Цены на нефть
Россию нельзя вытеснить с мирового рынка энергоносителей, считает эксперт
Эксперт Салихов: вытеснить Россию с мирового рынка энергоносителей невозможно
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вытеснить Россию с мирового рынка энергоносителей невозможно по определению, это не удастся сделать ни через год, ни через два, ни в долгосрочной перспективе, заявил РИА Новости президент Института энергетики и финансов, директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.
"Вытеснить Россию с мирового рынка энергоносителей невозможно по определению. Ни через год, ни через два, ни в долгосрочной перспективе", - сказал он.
"Напомню, что наша страна обеспечивала в 2021 году около 17% мировой торговли нефтью и 25% мировой торговли природным газом, плюс, к слову, Россия является третьей в мире по поставкам угля", - добавил эксперт.
Это, по его словам, достаточно весомые цифры.
"Да, мы не единственные игроки на данном поле, но заместить такие объемы не под силу ни одной другой нефтегазовой державе", - подчеркнул он.
Однако в долгосрочной перспективе, по мнению эксперта, доля России может снижаться из-за того, что "поставки на альтернативные рынки сопряжены с более дорогой логистикой".