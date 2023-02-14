https://ria.ru/20230214/rassrochka-1851927889.html
ВТБ: рассрочка станет новым трендом на рынке кредитных карт
ВТБ: рассрочка станет новым трендом на рынке кредитных карт - РИА Новости, 14.02.2023
ВТБ: рассрочка станет новым трендом на рынке кредитных карт
Динамика роста использования кредитных карт в 2023 году сохранится. Одним из трендов станет услуга рассрочки, потенциал которой только начал раскрываться,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:40
2023-02-14T13:40
2023-02-14T13:40
втб
россия
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834745585_0:393:2759:1945_1920x0_80_0_0_660d7bc1b4e88abbc8b77da8aafe846c.jpg
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Динамика роста использования кредитных карт в 2023 году сохранится. Одним из трендов станет услуга рассрочки, потенциал которой только начал раскрываться, сообщает пресс-служба банка ВТБ со ссылкой на заявление заместителя президента – председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.Рост ежегодного объема рассрочки в мире превышает 40%. В России этот сегмент развит мало, за счет эффекта низкой базы его динамика в 2023 году будет на порядок выше, считают в банке.В этом году ВТБ продолжит расширять линейку кредитных продуктов для массового сегмента – помимо рассрочки, банк намерен предлагать кредиты с небольшими чеками. В конце года ВТБ планирует запустить BNPL-сервисы (покупай сейчас, плати потом).
https://ria.ru/20230207/vtb-1850304505.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834745585_15:0:2744:2047_1920x0_80_0_0_b1a2fafcb5ca491dc2c7a9c7400918ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, россия, новости компаний - экономика
ВТБ, Россия, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Динамика роста использования кредитных карт в 2023 году сохранится. Одним из трендов станет услуга рассрочки, потенциал которой только начал раскрываться, сообщает пресс-служба банка ВТБ со ссылкой на заявление заместителя президента – председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.
Рост ежегодного объема рассрочки в мире превышает 40%. В России этот сегмент развит мало, за счет эффекта низкой базы его динамика в 2023 году будет на порядок выше, считают в банке.
В этом году ВТБ продолжит расширять линейку кредитных продуктов для массового сегмента – помимо рассрочки, банк намерен предлагать кредиты с небольшими чеками. В конце года ВТБ планирует запустить BNPL-сервисы (покупай сейчас, плати потом).