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ВТБ: рассрочка станет новым трендом на рынке кредитных карт - РИА Новости, 14.02.2023
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ВТБ: рассрочка станет новым трендом на рынке кредитных карт
ВТБ: рассрочка станет новым трендом на рынке кредитных карт - РИА Новости, 14.02.2023
ВТБ: рассрочка станет новым трендом на рынке кредитных карт
Динамика роста использования кредитных карт в 2023 году сохранится. Одним из трендов станет услуга рассрочки, потенциал которой только начал раскрываться,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:40
2023-02-14T13:40
втб
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Динамика роста использования кредитных карт в 2023 году сохранится. Одним из трендов станет услуга рассрочки, потенциал которой только начал раскрываться, сообщает пресс-служба банка ВТБ со ссылкой на заявление заместителя президента – председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.Рост ежегодного объема рассрочки в мире превышает 40%. В России этот сегмент развит мало, за счет эффекта низкой базы его динамика в 2023 году будет на порядок выше, считают в банке.В этом году ВТБ продолжит расширять линейку кредитных продуктов для массового сегмента – помимо рассрочки, банк намерен предлагать кредиты с небольшими чеками. В конце года ВТБ планирует запустить BNPL-сервисы (покупай сейчас, плати потом).
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втб, россия, новости компаний - экономика
ВТБ, Россия, Новости компаний - Экономика
13:40 14.02.2023
 

ВТБ: рассрочка станет новым трендом на рынке кредитных карт

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкСтенд компании "VTB" на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд компании VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Динамика роста использования кредитных карт в 2023 году сохранится. Одним из трендов станет услуга рассрочки, потенциал которой только начал раскрываться, сообщает пресс-служба банка ВТБ со ссылкой на заявление заместителя президента – председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.
Рост ежегодного объема рассрочки в мире превышает 40%. В России этот сегмент развит мало, за счет эффекта низкой базы его динамика в 2023 году будет на порядок выше, считают в банке.
В этом году ВТБ продолжит расширять линейку кредитных продуктов для массового сегмента – помимо рассрочки, банк намерен предлагать кредиты с небольшими чеками. В конце года ВТБ планирует запустить BNPL-сервисы (покупай сейчас, плати потом).
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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