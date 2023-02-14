https://ria.ru/20230214/rassrochka-1851927889.html

ВТБ: рассрочка станет новым трендом на рынке кредитных карт

ВТБ: рассрочка станет новым трендом на рынке кредитных карт - РИА Новости, 14.02.2023

ВТБ: рассрочка станет новым трендом на рынке кредитных карт

Динамика роста использования кредитных карт в 2023 году сохранится. Одним из трендов станет услуга рассрочки, потенциал которой только начал раскрываться,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:40

2023-02-14T13:40

2023-02-14T13:40

втб

россия

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Динамика роста использования кредитных карт в 2023 году сохранится. Одним из трендов станет услуга рассрочки, потенциал которой только начал раскрываться, сообщает пресс-служба банка ВТБ со ссылкой на заявление заместителя президента – председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова.Рост ежегодного объема рассрочки в мире превышает 40%. В России этот сегмент развит мало, за счет эффекта низкой базы его динамика в 2023 году будет на порядок выше, считают в банке.В этом году ВТБ продолжит расширять линейку кредитных продуктов для массового сегмента – помимо рассрочки, банк намерен предлагать кредиты с небольшими чеками. В конце года ВТБ планирует запустить BNPL-сервисы (покупай сейчас, плати потом).

https://ria.ru/20230207/vtb-1850304505.html

россия

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, россия, новости компаний - экономика