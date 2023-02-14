https://ria.ru/20230214/raneniya-1852039731.html

В ДНР сообщили о ранении двоих жителей республики из-за действий ВСУ

В ДНР сообщили о ранении двоих жителей республики из-за действий ВСУ - РИА Новости, 14.02.2023

В ДНР сообщили о ранении двоих жителей республики из-за действий ВСУ

Подросток получил ранение при срабатывании мины ПФМ-1 "Лепесток" в Кировском районе Донецка, мужчина ранен при обстреле поселка Старомихайловка, сообщило... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T21:36

2023-02-14T21:36

2023-02-14T21:36

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

кировский район

донецк

сцкк

оон

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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Подросток получил ранение при срабатывании мины ПФМ-1 "Лепесток" в Кировском районе Донецка, мужчина ранен при обстреле поселка Старомихайловка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 февраля поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Кировский район): по улице Жарикова, 15/2 в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение парень-подросток 2008 года рождения... населенный пункт Старомихайловка: по улице Октябрьской ранен мужчина 1993 года рождения", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. По информации ведомства на 21.00 14 февраля в ДНР зарегистрировано уже 92 случая подрыва гражданских лиц, в том числе восьмерых детей, на минах ПФМ "Лепесток". Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку всемирной организации. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230211/melitopol-1851449955.html

https://ria.ru/20230214/spetsoperatsiya-1851955871.html

донецкая народная республика

кировский район

донецк

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происшествия, донецкая народная республика, кировский район, донецк, сцкк, оон