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Глава Минобороны Украины прибыл на встречу в формате "Рамштайн", пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2023
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Глава Минобороны Украины прибыл на встречу в формате "Рамштайн", пишут СМИ
Глава Минобороны Украины прибыл на встречу в формате "Рамштайн", пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2023
Глава Минобороны Украины прибыл на встречу в формате "Рамштайн", пишут СМИ
Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл на встречу в формате "Рамштайн" и встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, передает украинские агентство... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:51
2023-02-14T13:20
украина
в мире
брюссель
алексей резников
ллойд остин
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл на встречу в формате "Рамштайн" и встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, передает украинские агентство УНИАН. "Резников прибыл на встречу в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины уже встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином", - говорится в сообщении. Ранее Резников сообщил, что отправился на очередную встречу контактной группы стран НАТО и их союзников по поддержке Украины, которая состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 14 февраля. По его словам, объединенная команда из представителей минобороны, разведки, генерального штаба и украинских дипломатов будет работать с партнерами в ближайшие дни.
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украина, в мире, брюссель, алексей резников, ллойд остин, министерство обороны сша, нато
Украина, В мире, Брюссель, Алексей Резников, Ллойд Остин, Министерство обороны США, НАТО
11:51 14.02.2023 (обновлено: 13:20 14.02.2023)
 
Глава Минобороны Украины прибыл на встречу в формате "Рамштайн", пишут СМИ

УНИАН: глава Минобороны Украины Резников прибыл на заседание в формате "Рамштайн"

© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDМинистр обороны Украины Алексей Резников на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 14 февраля 2023
Министр обороны Украины Алексей Резников на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 14 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
Министр обороны Украины Алексей Резников на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 14 февраля 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников прибыл на встречу в формате "Рамштайн" и встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, передает украинские агентство УНИАН.
"Резников прибыл на встречу в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины уже встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином", - говорится в сообщении.
Ранее Резников сообщил, что отправился на очередную встречу контактной группы стран НАТО и их союзников по поддержке Украины, которая состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 14 февраля. По его словам, объединенная команда из представителей минобороны, разведки, генерального штаба и украинских дипломатов будет работать с партнерами в ближайшие дни.
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УкраинаВ миреБрюссельАлексей РезниковЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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